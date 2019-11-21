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برلمان

برلماني: مصر بحاجة شديدة إلى استثمار القطاع الخاص على أرضها

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 03:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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القسم السياسي
قال النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة و الموازنة، إن مصر بحاجة شديدة إلي إستثمار القطاع الخاص على ارضها، مؤكد جميع الجهات في الدولة حريصة على هذا الامر.

وأضاف إبراهيم عبد النظير، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مصر تحاول بأقصي جهد تشجيع القطاع الخاص المحلى وكذا الاجنبى للإستثمار، موضحا أن المنصة الإستثمارية بين مصر والإمارات التي تبلغ قيمتها 20 مليار دولار كانت أهم أهدافها تشجيع القطاع الخاص.

وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة،علي أهمية دور صندوق مصر السيادي في تطوير الإستثمار داخل البلاد، مشير إلي أن هذا الصندوق في طريق النجاح مما يؤدي إلي تطور مصر إقتصاديا.

وقال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إننا دولة غنية بالأصول التي تحتاج إلى إعادة استغلالها بشكل أمثل، عبر إدارة متخصصة؛ لتحقيق هدف ربحي أعلى من الحالي، أو المستويات المحققة الآن، وذلك عبر وضع مقارنة بين أداء القطاع الخاص، والمستثمر الاستراتيجي، وأداء القطاع الموجود تحت إدارة الدولة أو القطاع العام أو الملكية المشتركة.
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