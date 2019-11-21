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اقتصاد

أسهم أوروبا تنخفض بسبب أمريكا والصين

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 12:07 ص
أسهم أوروبا تنخفض
أسهم أوروبا تنخفض بسبب أمريكا والصين
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وكالات
واصلت الأسهم الأوروبية انخفاضها، اليوم ، في الوقت الذي تلقت فيه القطاعات الشديدة التأثر بالتجارة ضربة بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على سلع صينية إذا لم يتسن التوصل لاتفاق مع بكين.

وأفادت الوكالات العالمية أن الأسهم الألمانية والفرنسية المعتمدة على التجارة العالمية قد تراجعت نحو 0.7% بحلول الساعة 0819 بتوقيت غرينتش، مما أدى إلى خسائر سجلتها المؤشرات الرئيسية في أوروبا، بينما تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الأوسع نطاقا 0.5%.

وأجج أحدث تهديد لترامب المخاوف بشأن وصول مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين إلى طريق مسدود، مما قاد المؤشر القياسي للأسهم الأوروبية إلى التراجع للجلسة الثالثة على التوالي ليبتعد أكثر عن ذروة أربع سنوات.

ونزلت أسهم كينج فيشر البريطانية للتجزئة 7.7% لتتذيل المؤشر ستوكس 600، بعد أن أعلنت الشركة عن تفاقم انخفاض في المبيعات الأساسية في الربع الثالث من العام.
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