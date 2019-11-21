أم محمد مناشدة أصحاب القلوب الرحيمة .. أنقذوني من الحبس

خطت أم محمد في دفتر أيامها سطورًا من الكدح والشقاء، تصارع الحياة من أجل تربية أبنائها، وحثهم على المذاكرة والعمل على أمل أن يُصبح غدهم أفضل، ولكن بعد مرور السنوات تخلى عنها أبناؤها .



وتقول في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" : مات زوجى والبيت مفهوش جنيه، وكان لازم أصرف على أبنائى وما أمدش إيدي، ساعدنى البعض في افتتاح مشروع خاص بي، وعلمت أبنائي، واستدنت، ولكن لا شيء يبقى على حاله ، رحل شبابها، وهى تكافح من أجل الأبناء، فبعد تعليمهم، رحلوا عن الأم، لتكون وحيدة بدون عائل ولا مصدر دخلها، اضطرت الأم لأن تُشارك في جمعية لعمل مشروع آخر بعد أن مرت الأيام وتدهورت الأحوال، لإنقاذها من الوقوع في الفقر، ولكن تعب الجسد جعلها عاجزة على مواصلة العمل، فاستدانت ومعرضة الآن للحبس، أصبحت أمنية أم محمد الآن من يتكفل بمصاريفها بعدما رحل الجميع عنها، ويسدد دينها .



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