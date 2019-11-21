ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

بوتين: البطالة عند أدنى مستوى في تاريخ روسيا الحديث

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 05:59 ص
الرئيس الروسي، فلاديمير
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين
Advertisements
وكالات
أشاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بمؤشرات الاقتصاد الروسي، مشددا على أنه نما في 2019 رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي، وأن البطالة خلال العام الجاري سجلت مستويات هي الأدنى في التاريخ.

وقال فلاديمير بوتين، خلال منتدى الاستثمار "روسيا تنادي" المنعقد حاليا في موسكو: "على الرغم من تباطؤ النمو العالمي، إلا أن روسيا حافظت على ديناميكية اقتصادية إيجابية، فقد نما حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد العام الماضي بنسبة 2.3% أما خلال الأرباع الثلاثة من 2019 فقد نما بنسبة 1.1%".

وأضاف فلاديمير بوتين: "إلا أن نمو الاقتصاد الروسي تسارع في النصف الثاني من العام الحالي بحسب تقديرات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية".

وأشار فلاديمير بوتين، إلى تراجع معدلات البطالة في البلاد، حيث بلغت في الفترة من يناير وحتى سبتمبر نحو 4.6% بين السكان القادرين على العمل، مشددا على أن هذا المؤشر عند أدنى مستوى في تاريخ روسيا الحديث.

وعن معدل التضخم، قال الرئيس الروسي إن تقلص المؤشر في روسيا يسير بوتيرة أسرع من المتوقع.

وانطلقت في العاصمة الروسية فعاليات منتدى "روسيا تنادي"، الذي ينظمه بنك "في تي بي" ثاني أكبر مصرف في روسيا، ويعد المنتدى فرصة لإجراء حوار مفتوح بين مجتمع الاستثمار العالمي وقطاع الأعمال الروسي.
Advertisements

ترشيحاتنا

لحظة دهس طفل فجأة خلال تصوير فيديو عن مخاطر الطرق.. وردة فعل غريبة منه

بنطلون غريب.. كيم كارداشيان تتحدى وزنها في آخر ظهور لها

اخبار الفن .. طرد سما المصري من القاهرة السينمائي .. أول ظهور لزوجة حسين فهمي .. سر غياب عادل إمام

كيف توقف الحسد الذي أصابك في الرزق .. الإفتاء تجيب | فيديو

15 فائدة لتناول الموز الأسود

أخبار الزمالك.. بشرى سارة للجماهير.. عودة أبو الفتوح .. وفحص طبي لفرجاني ساسي

AdvertisementS

شيما الحاج تثير الجدل في أول ظهور لها بعد خروجها من السجن .. صور

اخبار الفن .. طرد سما المصري من القاهرة السينمائي .. أول ظهور لزوجة حسين فهمي .. سر غياب عادل إمام

انتقادات حادة .. سما المصري تتعرض لهجوم عنيف بسبب الطرحة والفستان الجريء

أفعى الكوبرا العربية تغدر بمدربها وتفتك بذراعه أمام الجمهور بالسعودية.. صور

أنا مركز في البطولة .. عبدالرحمن مجدي يوجه رسالة اعتذار لـ جماهير الأهلي

هل انتهى ملك اليمين في الإسلام .. الإفتاء توضح حكم من يعاشر خادمته على أنها من العبيد .. فيديو

الهارب محمد علي يعترف بتمويله من الجماعات الإرهابية

15 فائدة لتناول الموز الأسود

ابتعدن عن العري | نجمات تميزن بإطلالاتهن المحتشمة أبرزهن لقاء الخميسى و هبة مجدى

هنا الزاهد وأيتن عامر.. فساتين النجمات تكشف فقدان الوزن.. من الأكثر رشاقة؟

بالأحمر الناري وحذاء غريب .. زوجة خالد سليم تخطف الأنظار

بين الجراءة و الغرابة والأناقة.. 7 فساتين حديث السوشيال ميديا أبرزها لـ رانيا يوسف وهنا الزاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى.. شاهد إطلالات زوجات النجوم في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

بعد خسارة وزنها.. أيتن عامر تحتفل بعيد ميلادها بفستان أنيق

أفعى الكوبرا العربية تغدر بمدربها وتفتك بذراعه أمام الجمهور بالسعودية.. صور