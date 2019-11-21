بوتين: البطالة عند أدنى مستوى في تاريخ روسيا الحديث

أشاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بمؤشرات الاقتصاد الروسي، مشددا على أنه نما في 2019 رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي، وأن البطالة خلال العام الجاري سجلت مستويات هي الأدنى في التاريخ.



وقال فلاديمير بوتين، خلال منتدى الاستثمار "روسيا تنادي" المنعقد حاليا في موسكو: "على الرغم من تباطؤ النمو العالمي، إلا أن روسيا حافظت على ديناميكية اقتصادية إيجابية، فقد نما حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد العام الماضي بنسبة 2.3% أما خلال الأرباع الثلاثة من 2019 فقد نما بنسبة 1.1%".



وأضاف فلاديمير بوتين: "إلا أن نمو الاقتصاد الروسي تسارع في النصف الثاني من العام الحالي بحسب تقديرات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية".



وأشار فلاديمير بوتين، إلى تراجع معدلات البطالة في البلاد، حيث بلغت في الفترة من يناير وحتى سبتمبر نحو 4.6% بين السكان القادرين على العمل، مشددا على أن هذا المؤشر عند أدنى مستوى في تاريخ روسيا الحديث.



وعن معدل التضخم، قال الرئيس الروسي إن تقلص المؤشر في روسيا يسير بوتيرة أسرع من المتوقع.



وانطلقت في العاصمة الروسية فعاليات منتدى "روسيا تنادي"، الذي ينظمه بنك "في تي بي" ثاني أكبر مصرف في روسيا، ويعد المنتدى فرصة لإجراء حوار مفتوح بين مجتمع الاستثمار العالمي وقطاع الأعمال الروسي.