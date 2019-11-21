مصطفى الفقي يكشف دور مصر داخل القارة بعد انتهاء فترة رئاسة الاتحاد الأفريقي.. فيديو

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إنه لابد أن تنشط الدبلوماسية المصرية داخل القارة الافريقية، وتستمر بعد انتهاء فترة رئاسة مصر للاتحاد الافريقي.



وأضاف الفقي، في حواره مع الإعلامي شريف عامر ، مقدم برنامج «يحدث في مصر» المذاع على فضائية «ام بي سي مصر» أن مصر تستطيع مواصلة دورها التنموي في افريقيا حتى بعد انتهاء رئاستها للاتحاد الافريقي، مشيرا إلى أن العديد من الدول الافريقية تعلي من قيمة الامتنان.



وأوضح الدكتور مصطفى الفقي، أن بعض الدول الافريقية لا تنسى دور جمال عبد الناصر، وما قدمه لهم، مشيرا إلى العلاقات بين مصر ودول القارة بدأت في العودة لسابق عهدها.

