يختطف صديقه ويطلب 3 ملايين جنيه من زوجته لتحريره .. أمن الدقهلية يحرر عاطلا

تمكن ضباط مباحث قسم ثان المنصورة من تحرير شخص جرى اختطافه واخفاءه بواسطة صديقه باحدى المزارع وطلب فدية من زوجته وضبط الجناة.



تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية اخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ثان المنصورة من عصمت احمد السيد ٤٩ عاما موظفة بالكهرباء ومقيمه منطقة الدراسات بغياب زوجها تحمد عوض سعد الخولى 53 عاما عاطل وورود إتصال هاتفى طلب خلاله المتصل مبلغ 3 مليون جنيه كفدية لإطلاق سراحه .



وبتشكيل فريق بحث برئاسة المقدم محمد مطر رئيس مباحث قسم ثان المنصورة بالتنسبق مع قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية حيث اسفرت جهود فريق البحث ان وراء إرتكاب الواقعة أحد أصدقاء المتغيب ويدعى محمد ع م ع 53عاما تاجر كاوتشوك ومقيم بالمنصورة والسابق إتهامه فى 6 قضايا "تزوير - خيانة أمانة سرقة"، مقيم بدائرة القسم وان الشخص المختطف متواجد بمزرعة بقرية طنبول التابعه لمركز السنبلاوين تخص بهجت جمعه عبد العال ٣٠ عاما عامل .



وبتقنين الإجراءات تم إستهداف المزرعة وتم ضبط عزت ا م ح 47 سنه نجار ومقيم شارع بدمياط وسبق إتهامه فى 6 قضايا "آداب -تبديد -ضرب -تزوير" وبرفقته المجنى عليه موثوق الأيدى وتم إطلاق سراحه وبمواجهة المضبوط قرر أن التاجر إستدرج المجنى عليه إلى المزرعة وإتصل به هاتفيًا فحضر وطلب منه قيده والتحفظ عليه ..



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة التى كلفت بسرعة ضبط المتهم الثانى الهارب .

