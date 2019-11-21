مصطفى الفقي: مصر تمد دول أفريقيا بالأسلحة الدفاعية.. فيديو

أشاد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، بتحرك الأجهزة تجاه قضية التنمر على طفل سوداني، ودعوته لحضور منتدى شباب العالم، مشيرا إلى أن ذلك مؤشر إيجابي في التعامل مع قضايا الاشقاء الافارقة.



وأضاف الفقي، في حواره مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج «يحدث في مصر» المذاع على فضائية «ام بي سي مصر» أن مثل هذه المواقف تحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه يجب التعامل مع دول القارة من منطلق "الكبير كبير".



وأوضح الدكتور مصطفى الفقي، أن مصر على مدار تاريخيها ورغم أنها ليست دولة غنية، إلا أنها تعتبر دولة مانحة لدول القارة الافريقية، وتمد دول القارة بالاسلحة الدفاعية.

