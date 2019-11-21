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عمرها الافتراضي 30 عاما .. رئيس مصنع 200 الحربي: إنشاء دبابة القتال الرئيسية بأيدٍ مصرية

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 01:16 ص
صدى البلد
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هاني حسين
قال اللواء يسري النمر رئيس مجلس إدارة مصنع 200 الحربي، إن دبابة القتال الرئيسية M1 A1 أمريكية المنشأ، ويتم تصنيعها في مصنع 200 الحربي منذ يوليو 1992 ومنذ هذا التاريخ وحتى الآن تعتبر المنتج الرئيسي لهذا المصنع.

وأضاف رئيس مجلس إدارة مصنع 200 الحربي، في تصريحات تليفزيونية، أن الدبابة تعتبر معدة من معدات الدفاع التي تستخدمها القوات المسلحة وتعتبر جسما يضمن آليات الحركة والتغلب على الصعوبات في انواع الأرض المختلفة وخفة المناورة، وبرج الدبابة مجهز بأجهزة إدارة نيران لضمان قوة النيران ودقة الإصابة.

وأكد رئيس مجلس إدارة مصنع 200 الحربي: "نستهدف إنشاء قاعدة صناعية لتصنيع الدبابة، بالإضافة إلى انتاج العديد من المنتجات العسكرية"، موضحا أن العمر الافتراضي لأي مدرعة أو دبابة هو 30 عاما، ولكن سياسة القوات المسلحة دائما تسعى إلى التحديث والتطوير، وهناك معدات عمرها الافتراضي أطول".

وأكمل رئيس مجلس إدارة مصنع 200 الحربي: "كل مراحل تصنيع المدرعات تتم بأيد مصرية 100%، وهناك اتفاقية تصنيع مشترك بين مصر وأمريكا".
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