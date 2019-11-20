أخبار البرلمان: من 50 لـ 100 جنيه.. تعرف على قرار النواب بشأن مقترح زيادة قيمة دعم بطاقات التموين ومفاجأة بشأن المعاش

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار المهمة الاربعاء 20 نوفمبر، بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نستعرضها فيما يلي:
من 50 لـ 100 جنيه.. تعرف على قرار البرلمان بشأن مقترح زيادة قيمة دعم بطاقات التموين
قررت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب همام العادلى، تأجيل نظر الاقتراح برغبة المقدم من النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب الموجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ووزيرى التموين والمالية، برفع قيمة الدعم للبطاقات التموينية لكل مواطن بما قيمته من 50 إلى 100 جنيه، ذلك لحين حضور ممثل التموين.
بعد التنمر بشاب افريقى.. العقوبة تصل لـ 5 سنوات حبسًا.. برلمانى: الردع واجب
أثارت واقعة تنمر 3 طلاب بشاب افريقي الجنسية الاهتمام العام، بسبب بشرته السمراء، الامر الذى لم يرض عنه احد ولاقت الواقعة تضامنا كبيرا مع الشاب الافريقى،حيث أكد العميد جمال محفوظ أمين سر لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، ان التنمر والتعرض لأى أخ عربى أو افريقي متواجد على الاراضى المصرية أمر مرفوض تماما، معقبا:" تابعت واقعة تنمر وتعدٍ بالسب والقذف علي شاب افريقي الجنسية بسبب بشرته السمراء والامر احزننى للغاية".
راجعين تانى.. مفاجأة برلمانية عن الأرامل والمطلقات المحذوفات من المعاش| تفاصيل
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بـمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاربعاء، برئاسة النائب همام العادلى، على الاقتراح المقدم من وكيل البرلمان سليمان وهدان بشأن إعادة معاش الأرامل والمطلقات اللاتي تم حذفهن خلال الفترة الأخيرة.
تحرك عاجل من البرلمان ضد تقديم الشيشة للأطفال على المقاهي
تقدمت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، موجه للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بشأن عدم تطبيق المواد الخاصة بالعقوبات الواقعة على من يخالفها بخصوص منع الشيشة لمن دون الـ18 عامل، لافتةً إلى أن التدخين ضار جدًا و تأثيره أكبر على أجسام المراهقين.
هل تستبعد الفيفا قطر من تنظيم كأس العام فى 2022؟ البرلمان يجيب
يبدو أن الأيام المقبلة ستشهد تطور كبير فى قضية تلقى رشاوى لمسئولين فى الاتحاد الأوروبى لكرة القدم من قطر لاستضافة كأس العالم فى عام 2022 ، يأتى هذا وفقا لتقارير إعلامية تحدثت فى هذا الشأن ، الأمر الذى سيشكل فضيحة كبيرة داخل الفيفا، حال إثبات تلقى هذه الرشاوى ، إلا أن السؤال الذى يثبت نفسه هل تستطيع الفيفا أن تتخذ قرارا جريئا بسحب تنظيم بطولة كأس العالم من قطر حال إثبات وجود هذه الرشاوى.
48 ساعة عمل.. نشاط حزب مستقبل في 16 محافظة
شهد حزب مستقبل وطن على مستوى أمانات الجمهورية، العديد من الفعاليات والخدمات خلال الـ 48 ساعة الماضية، والتي نوضح تفاصيلها في السطور التالية.
برلماني: قانون الجمارك يستهدف تيسير تعاملات المستوردين وتقليل فترات الانتظار
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن مشروع قانون الجمارك المقدم من الحكومة سيكون على أولويات اللجنة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه يستهدف تيسير تعاملات المستوردين وتقليل فترات الانتظار بالنسبة لتكلفة إنتاج المواد المستوردة.
رئيس حزب الوفد: الاستيطان الإسرائيلي يجافي مبادئ وميثاق الأمم المتحدة
أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، أن حديث وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، بشأن الاستيطان الإسرائيلى في الضفة الغربية، يجافي مبادئ وميثاق الأمم المتحدة، التي تقر بأن الاحتلال مهما طال مداه لا يرتب حقوقًا للسيادة، وعلى ذلك فإن حزب الوفد يشجب هذا التصرف، ويناشد المجتمع الدولي بالمطالبة بتفعيل ميثاق الأمم المتحدة احترامًا لحقوق الشعوب فى السيادة على أراضيها.
من 50 لـ 100 جنيه.. تعرف على قرار البرلمان بشأن مقترح زيادة قيمة دعم بطاقات التموين
قررت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب همام العادلى، تأجيل نظر الاقتراح برغبة المقدم من النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب الموجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ووزيرى التموين والمالية، برفع قيمة الدعم للبطاقات التموينية لكل مواطن بما قيمته من 50 إلى 100 جنيه، ذلك لحين حضور ممثل التموين.
بعد التنمر بشاب افريقى.. العقوبة تصل لـ 5 سنوات حبسًا.. برلمانى: الردع واجب
أثارت واقعة تنمر 3 طلاب بشاب افريقي الجنسية الاهتمام العام، بسبب بشرته السمراء، الامر الذى لم يرض عنه احد ولاقت الواقعة تضامنا كبيرا مع الشاب الافريقى،حيث أكد العميد جمال محفوظ أمين سر لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، ان التنمر والتعرض لأى أخ عربى أو افريقي متواجد على الاراضى المصرية أمر مرفوض تماما، معقبا:" تابعت واقعة تنمر وتعدٍ بالسب والقذف علي شاب افريقي الجنسية بسبب بشرته السمراء والامر احزننى للغاية".
راجعين تانى.. مفاجأة برلمانية عن الأرامل والمطلقات المحذوفات من المعاش| تفاصيل
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بـمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاربعاء، برئاسة النائب همام العادلى، على الاقتراح المقدم من وكيل البرلمان سليمان وهدان بشأن إعادة معاش الأرامل والمطلقات اللاتي تم حذفهن خلال الفترة الأخيرة.
تحرك عاجل من البرلمان ضد تقديم الشيشة للأطفال على المقاهي
تقدمت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، موجه للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بشأن عدم تطبيق المواد الخاصة بالعقوبات الواقعة على من يخالفها بخصوص منع الشيشة لمن دون الـ18 عامل، لافتةً إلى أن التدخين ضار جدًا و تأثيره أكبر على أجسام المراهقين.
هل تستبعد الفيفا قطر من تنظيم كأس العام فى 2022؟ البرلمان يجيب
يبدو أن الأيام المقبلة ستشهد تطور كبير فى قضية تلقى رشاوى لمسئولين فى الاتحاد الأوروبى لكرة القدم من قطر لاستضافة كأس العالم فى عام 2022 ، يأتى هذا وفقا لتقارير إعلامية تحدثت فى هذا الشأن ، الأمر الذى سيشكل فضيحة كبيرة داخل الفيفا، حال إثبات تلقى هذه الرشاوى ، إلا أن السؤال الذى يثبت نفسه هل تستطيع الفيفا أن تتخذ قرارا جريئا بسحب تنظيم بطولة كأس العالم من قطر حال إثبات وجود هذه الرشاوى.
48 ساعة عمل.. نشاط حزب مستقبل في 16 محافظة
شهد حزب مستقبل وطن على مستوى أمانات الجمهورية، العديد من الفعاليات والخدمات خلال الـ 48 ساعة الماضية، والتي نوضح تفاصيلها في السطور التالية.
برلماني: قانون الجمارك يستهدف تيسير تعاملات المستوردين وتقليل فترات الانتظار
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن مشروع قانون الجمارك المقدم من الحكومة سيكون على أولويات اللجنة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه يستهدف تيسير تعاملات المستوردين وتقليل فترات الانتظار بالنسبة لتكلفة إنتاج المواد المستوردة.
رئيس حزب الوفد: الاستيطان الإسرائيلي يجافي مبادئ وميثاق الأمم المتحدة
أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، أن حديث وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، بشأن الاستيطان الإسرائيلى في الضفة الغربية، يجافي مبادئ وميثاق الأمم المتحدة، التي تقر بأن الاحتلال مهما طال مداه لا يرتب حقوقًا للسيادة، وعلى ذلك فإن حزب الوفد يشجب هذا التصرف، ويناشد المجتمع الدولي بالمطالبة بتفعيل ميثاق الأمم المتحدة احترامًا لحقوق الشعوب فى السيادة على أراضيها.