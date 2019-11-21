تامر حسنى يشيد بموهبة شاب: بحبك يا متمكن يا سابق سنك.. فيديو

نشر الفنان تامر حسني، فيديو، عبر حسابه على إنستجرام، من خلال خاصية "استوري"، لأحد المواهب وهو يؤدي اغنية "أول يوم" من ألبوم "اخترت صح" الذي تم طرحه عام 2010 .
وعلق تامر حسني علي الفيديو قائلا:" الله عليك يافنان يامتمكن ياسابق سنك وانا كمان بحبك جدا ربنا يحفظك وتحقق كل احلامك و يفرح اسرتك الكريمة".
وينتظر تامر حسني عرض فيلمه الجديد "الفلوس" خلال الفترة المقبلة.
يذكر ان اخر البومات تامر حسني البوم "عيش بشوقك" الذي تم طرحه عام 2018 من انتاجه الخاص.
وعلق تامر حسني علي الفيديو قائلا:" الله عليك يافنان يامتمكن ياسابق سنك وانا كمان بحبك جدا ربنا يحفظك وتحقق كل احلامك و يفرح اسرتك الكريمة".
وينتظر تامر حسني عرض فيلمه الجديد "الفلوس" خلال الفترة المقبلة.
يذكر ان اخر البومات تامر حسني البوم "عيش بشوقك" الذي تم طرحه عام 2018 من انتاجه الخاص.