أبرزها الدبابات والمقطورات.. تعرف على منتجات مصنع 200 الحربي

قال اللواء يسري النمر رئيس مجلس إدارة مصنع 200 الحربي، إنه يتم إنشاء وتصنيع العديد من المنتجات العسكرية للقوات المسلحة مثل دبابة النجدة، التي تقوم بتقديم الدعم الفني للوحدات التي تستخدم دبابة القتال الرئيسية.



وأضاف يسري النمر في تصريحات تليفزيونية، :" نقوم بتصنيع مقطورات النقل العملاقة حمولة 70 طن التي تنقل الدبابات، ونقوم بتصنيع كافة أنواع المقطورات للأغراض المدينة من حمولة 2 طن وحتى 70 طن".



وتابع يسري النمر:" تصنيع خزانات الوقود والسوائل لكافة الأغراض المدنية، ونشارك في المشروعات التنموية وهو المساهمة في تصنيع المنشآت المعدنية المنطقة الصناعية، كما نقوم بتصنيع أنواع عربات المدرعات المختلفة التي تشارك في المعارض المصرية والعالمية".

