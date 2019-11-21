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وزير الآثار يتفقد متحف كفر الشيخ القومي.. ويعتذر للأهالي: إنشاؤه تأخر 20 عامًا.. ويحدد موعد الافتتاح.. المحافظ: لدينا 76 تلا أثريا على مساحة 1827 فدانا.. صور

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 01:02 ص
الدكتور خالد العناني،
الدكتور خالد العناني، وزير الآثار
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محمود زيدان
- متحف آثار كفر الشيخ على مساحة 6760 مترًا مربعًا
- وزير الآثار:
- الاكتشافات الحديثة والمعارض الخارجية ضاعفت السياحة
- متحف كفر الشيخ سيضم آثار تل الفراعين وآثار فوه وسخا

تفقد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، والدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، أمس، الحالة الإنشائية والمعمارية لمتحف كفر الشيخ، علي مساحة 6760 مترًا مربعًا، قبيل الاستعدادات لافتتاحه في منتصف 2020م.

وتضمنت زيارة وزير الآثار وضع تصور لخط سير الزائرين بالمتحف يتضمن وضع قطع أثرية رئيسة أمام كل قسم وتكون الجولة السياحية بالمتحف في اتجاه عقارب الساعة بالقاعة الرئيسية للعرض واختيار القطع الأثرية، ووضع تصور نهائي للتجهيزات المتحفية وخط سير الزوار بالمتحف، وخطة تشغيل المسرح الروماني بالمتحف لأهالي كفر الشيخ والخدمات.

وتفقد وزير الآثار ومحافظ كفر الشيخ، أقسام المتحف لوضع تصور نهائي لعملية التجهيز المتحفي للمتحف والمعروضات وأسلوب العرض مع المختصين بوزارة الآثار، وتخصيص "رامب" لذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك بحضور إيمان زيدان، مساعد وزير الآثار لتنمية الموارد المالية والاستثمار، والمهندس وعد الله أبو العلا، رئيس قطاع المشروعات بوزارة الآثار، والدكتور مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف، والدكتور نيڤين نذار، معاون وزير الآثار لشئون المتاحف، واللواء شكري الجندي، عضو مجلس النواب.

قال وزير الآثار، إنه تم إنشاء متحف كفر الشيخ، بتكلفة إجمالية تتجاوز 60 مليون جنيه ووزارة الآثار مولت مشروع المتحف بـ 35 مليون خلال العامين الآخرين، وسيتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية والمعمارية للمتحف قبل نهاية العام 2019م وبلغت الحالة الإنشائية بتنفيذ نسبة 98%.

وأشار الوزير إلى أن الافتتاح الرسمي لمتحف كفر الشيخ القومي، والانتهاء من التجهيزات المتحفية منتصف 2020م بعد انتظار دام لأكثر من 20 عامًا، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأضاف وزير الآثار، أن متحف كفر الشيخ سيضم آثار تل الفراعين وآثار فوه وسخا حيث كانت تل الفراعين، وهى مدينة بوتو القديمة أقدم العواصم الفرعونية سنة 320 ق.م تعد محافظة كفر الشيخ من أهم المحافظات التى تحظى بمكانة أثرية وتراثية فريدة وتعود آثارها الفرعونية الى لأسرة الـ 14.

وأشار وزير الآثار، إلى أنه سيتم إنشاء مجموعة أكشاك لبيع المشغولات اليدوية والمنتجات المصرية بأسعار مخفضة لتوفير فرص عمل ودعم الخدمات لزوار المتحف، كما سيتم وضع كراسة شروط لعمل هذه الأكشاك بالتعاون مع المحافظة.

وأكد وزير الآثار، أنه سيتم وضع خريطة لمواقع مصر الأثرية وخريطة لمواقع محافظة كفر الشيخ الأثرية وخريطة أخرى للتتابع التاريخي والزمنى باللغتين العربية والإنجليزية بمدخل متحف كفر الشيخ.

وأشار وزير الآثار، أنه المتحف يضم المسرح الروماني لأهالي كفر الشيخ ويتم تشغيله كل ليلة بصفة مستمرة ليتعرف أهالي كفر الشيخ على التاريخ والحضارة المصرية والأنشطة الثقافية بالتعاون مع مديرية الثقافة وبأسعار رمزية في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان المصري للتعرف على الحضارة المصرية وتعزيز قيم الولاء والانتماء الوطني.

ولفت وزير الآثار، إلى أن الاكتشافات الجديدة والمعارض المصرية في الخارج التي تقوم بتنظيمها وزارة الآثار بالتعاون مع وزارة السياحة ضاعفت من السياحة المصرية وساهمت في الترويج للسياحة المصرية بشكل كبير.

وفى كلمته قال محافظ كفر الشيخ، إن المتحف سيتم تشغيله فى منتصف 2020م بعد أن تم إنهاء كافة المعوقات للمشروع والذى يضم أقسامًا للعرض المتحفي بالإضافة إلى ثلاث قاعات عرض متنوعة موضوعيًا وتاريخيًا منها “قاعة بوتو” وتضم نتائج أعمال الاكتشافات الأثرية من العصور المختلفة ومنطقة آثار تل الفراعين، وهى مدينة بوتو القديمة أقدم العواصم الفرعونية سنة 320 ق.م.

وتابع المحافظ، أما القاعة الثانية الكبرى وهى “قاعة العرض الرئيسية” وتضم عدة قاعات مقسمة تقسيمًا موضوعياَ وتاريخيًا حسب العصور التاريخية المختلفة بما فيها عصر الأسر الفرعونية والعصرين اليوناني والروماني بالإضافة الى عصور الحكم البيزنطي والقبطي والإسلامي، والقاعة الثالثة وهى “قاعة العرض الدوري” ويتم فيها عروض دورية متنوعة محددة فيها ديناميكية العرض المتحفي المتغير، وهذا بالإضافة إلى “قاعة التهيئة المرئية” والندوات العلمية وتقديم بانوراما مرئية سنيمائية متكاملة عن تاريخ كفر الشيخ والعرض المتحفي والقطع المعروضة بقاعات المتحف.

"متحف كفر الشيخ القومي سيضم مختلف العلوم والمعارف والتخصصات الحضارية والتاريخية القديمة، وينقل أسلوب العرض والخدمات المتحفية من النظام التقليدي الى النظام العلمي والنوعي المعاصر ليربط الحضارة المصرية الفرعونية القديمة بتجليات المستقبل المتقدم وبناء دولة عصرية حديثة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وآن للحلم أن يتحقق ويفرح أهالي كفر الشيخ بتوثيق تاريخهم المجيد".

وتابع محافظ كفر الشيخ، أن إجمالي التلال الأثرية بالمحافظة 76 تلًا أثريًا على مساحة 1827 فدانًا و8 قراريط وجارٍ بالتنقيب في بعض التلال حيث يجرى حاليًا التنقيب بـ 7 تلال أثرية منها التنقيب على مساحة 18 فدانًا بتل الخنزيرة من إجمالي مساحة 63 فدانًا و20 فدانًا بالضبعة بالتعاون مع وزارة الآثار لإقامة مشروعات ذات نفع عام أهمها الإسكان والصرف الصحي والمدارس.

وأشار إلى أن هذا يعد إنجازًا كبيرًا لم يحدث من قبل وتقوم المحافظة بتحمل أعمال التنقيب تحت إشراف وزارة الآثار لنقل الآثار حال وجودها إلى مخازن وزارة الآثار واستغلال قطع الأراضي الخالية من الآثار في مشروعات النفع العام بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء، وأن هناك طلبات تقدم أسبوعيًا من أعضاء مجلس النواب لطلب التنقيب في قطع أراضي الآثار.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه تم عرض مشروع تحويل مدينة فوة الى مدينة ذات طابع خاص على اللجنة العليا بمجلس الوزراء لتكون من أهم مدن الجمهورية السياحية البالغة 22 مدينة وذلك لاستعادة مكانتها السياحية والتاريخية، كما سيتم ترميم المساجد الأثرية بمدينتي فوه وبيلا بالتنسيق بين وزارتي الآثار والأوقاف ووضع الميزانية والمقايسة للبدء في أعمال الترميم.

وأعلن محافظ كفر الشيخ، عن إنشاء أول منطقة لوجستية ترفيهية بالتعاون مع وزارة التموين التجارة الداخلية تتضمن إقامة فنادق ومدرسة فندقية ببلطيم، و سيتم ربط جميع المناطق الأثرية في كفر الشيخ والتكامل بين وزارات الآثار، والثقافة والتنمية المحلية والسياحة، مشيرًا انه تم اعتماد 10 مليون جنيه لتطوير منطقة كنيسة سخا الأثرية ضمن مسار العائلة المقدسة وسيتم استغلال ذلك كقيمة إضافية لقرب المنطقة من متحف كفر الشيخ.
وزير الآثار يتفقد متحف كفر الشيخ القومي.. ويعتذر للأهالي: إنشاؤه تأخر 20 عامًا.. ويحدد موعد الافتتاح.. المحافظ: لدينا 76 تلا أثريا على مساحة 1827 فدانا.. صور
وزير الآثار يتفقد متحف كفر الشيخ القومي.. ويعتذر للأهالي: إنشاؤه تأخر 20 عامًا.. ويحدد موعد الافتتاح.. المحافظ: لدينا 76 تلا أثريا على مساحة 1827 فدانا.. صور
وزير الآثار يتفقد متحف كفر الشيخ القومي.. ويعتذر للأهالي: إنشاؤه تأخر 20 عامًا.. ويحدد موعد الافتتاح.. المحافظ: لدينا 76 تلا أثريا على مساحة 1827 فدانا.. صور
وزير الآثار يتفقد متحف كفر الشيخ القومي.. ويعتذر للأهالي: إنشاؤه تأخر 20 عامًا.. ويحدد موعد الافتتاح.. المحافظ: لدينا 76 تلا أثريا على مساحة 1827 فدانا.. صور
وزير الآثار يتفقد متحف كفر الشيخ القومي.. ويعتذر للأهالي: إنشاؤه تأخر 20 عامًا.. ويحدد موعد الافتتاح.. المحافظ: لدينا 76 تلا أثريا على مساحة 1827 فدانا.. صور
وزير الآثار يتفقد متحف كفر الشيخ القومي.. ويعتذر للأهالي: إنشاؤه تأخر 20 عامًا.. ويحدد موعد الافتتاح.. المحافظ: لدينا 76 تلا أثريا على مساحة 1827 فدانا.. صور
وزير الآثار يتفقد متحف كفر الشيخ القومي.. ويعتذر للأهالي: إنشاؤه تأخر 20 عامًا.. ويحدد موعد الافتتاح.. المحافظ: لدينا 76 تلا أثريا على مساحة 1827 فدانا.. صور
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