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برلمان

برلماني يكشف أهمية صندوق مصر السيادي فى دعم الاستثمار

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 01:41 ص
النائب مدحت الشريف،عضو
النائب مدحت الشريف،عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان
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القسم السياسي
قال النائب مدحت الشريف،عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان،إن صندوق مصر السيادي تم اعطائه الكثير من الصلاحيات التي تمكنه من إنشاء الكثير من المنصات والصناديق الإستثمارية الناجحة.

وأكد مدحت الشريف، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذا الصندوق له الصلاحيات التي تمكنه علي التعاون الاستثماري مع الدول الأجنبية،مشيرا أنه الصندوق لم ينجح الا بوجود إداره قوية وجاده وجود حوكمة حيث لا يمس حقوق الشعب والامن القومي للبلاد.

وشدد عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان، علي مدي أهمية إشراك القطاع الخاص في الإستثمارات داخل البلاد،مضيفا أن القطاع الخاص لديه الكثير من الخبرة التي بالتأكيد ستكون إضافة لإقتصاد مصر.

وقال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إننا دولة غنية بالأصول التي تحتاج إلى إعادة استغلالها بشكل أمثل، عبر إدارة متخصصة؛ لتحقيق هدف ربحي أعلى من الحالي، أو المستويات المحققة الآن، وذلك عبر وضع مقارنة بين أداء القطاع الخاص، والمستثمر الاستراتيجي، وأداء القطاع الموجود تحت إدارة الدولة أو القطاع العام أو الملكية المشتركة.
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