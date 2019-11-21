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جهاز تنمية المشروعات ببورسعيد يكشف عدد المستفيدين من دعم الجهاز.. فيديو

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 07:01 ص
جهاز تنمية المشروعات
جهاز تنمية المشروعات الصغيرة
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كـريـم الـخـطـيـب
قال أحمد على رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في بورسعيد، وصل عدد المستفيدين من دعم الجهاز إلى 12 ألفا 230 مشروعا خلال فترة إنشاء الجهاز ببور سعيد.

وأضاف أحمد على خلال تصريحات لـ «أكسترا نيوز» أن الجهاز يمول كافة المشروعات الصناعية والتجارية والخدمية والانتاجية، موضحا أنه تم الانتهاء من عدد كبير من المشروعات الصناعية.

وأشار رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في بورسعيد، إلى أن المشروعات الصناعية توفر أكبر فرص عمل للشباب، لافتا إلى أن المشروع الواحد يساهم في توفير المئات من الشباب، والمشاريع الصناعية تعتبر أفضل من المشاريع التجارية المنافسة.

وأوضح أنهم يعملون الآن على التواصل مع الشباب الحصول على أكبر عدد من المصانع لافتتاح المشروعات الجديد، متابعا شعارهم «أحلم، قرر، خطط، نفذ »ـ مؤكدا أن الجهاز يسعى إلى مساعدة ودعم الشباب بعرض الأفكار للمشروعات لتأهيل لسوق العمل.
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