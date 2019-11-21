بين الجراءة و الغرابة والأناقة.. 7 فساتين حديث السوشيال ميديا أبرزها لـ رانيا يوسف وهنا الزاهد

شهدت السجادة الحمراء الليلة بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال41 مجموعة مختلفة من فساتين النجمات اللاتي ابهرن جمهورهن باطلالتهن في أولى ليالي المهرجان .



ما بين الجرأة والغرابة والاناقة، تنوعت فساتين النجمات في حفل الافتتاح، واختلف ذوق الفنانات في اختيار فساتينهن، وتصدرت بعض الصور النجمات مواقع التواصل الاجتماعي لتصبح حديث الجمهور عن إطلالات النجوم الليلة.



فستان الفنانة رانيا يوسف تصدر فيسبوك وانستجرام بعد أن تألقت رانيا بفستان أسود لامع مين مكشوف الظهر، ورغم أنه منحها إطلالة جديدة ومميزة إلا أنها صدمت جمهورها بجرأة فستانها مكشوف الظهر .



الفنانة مي عمر أيضا ظهرت بفستان غير متوقع، سواء من حيث اللون أو التصميم مما جعلها تتعرض السخرية من رواد فيسبوك .



هنا الزاهد كان لها حضور مميز ، فظهرت بفستان اسود انيق مجسم مفتوح الساق ، ويعد ذلك اول فستان ترتديه هنا الزاهد منذ زواجها ، فاحتلت صورها موقع انستجرام لجمال اطلالتها وبساطتها.



ليلى علوي كعادتها نجحت في التميز بفستان أنيق مختلف على السجادة الحمراء في ليلة افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى ، فتألقت بفستان ذهبي مفتوح الساق لكنه كشف عن زيادة وزنها .



النجمة حنان مطاوع تألقت في فستان بسيط في الحفل وذلك بعد أن فقدت وزنها بشكل ملحوظ بعد ولادتها لطفلتها منذ أسابيع قليلة .



وكعادة كل مهرجان نجحت الفنانة التونسية درة في خطف الأنظار لها بفستانها الأسود الذي يشبه فستان الاميرات .



النجمة لقاء الخميسي كان لها حضور مميز فاختارت فستان ازرق محتشم لامع بذيل طويل، وجاء الفستان بتصميم جديد ومختلف مما منحها تفردا بإطلالتها .