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عمر مروان: 133 دولة طلبت التعليق على ملف حقوق الإنسان في مصر.. فيديو

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 12:21 ص
المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان
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عمرو ممدوح
قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن 133 دولة من أصل 193 دولة أعضاء في مجلس حقوق الإنسان، طلبت التعليق على ملف حقوق الإنسان في مصر، مشيرا إلى أن عرض ملف مصر حاز على إشادة من 80% من الدول.

وأضاف مروان، في حواره مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج «مساء دي ام سي» المذاع على فضائية «دي ام سي» أن السياسية دخلت في تعليقات الدول بشأن وضع حقوق الإنسان في الدول المختلفة، مشيرا إلى أن بعض الدول تعلق بكلمة "اوقفوا الانتهاكات" أو "اوقفوا التعذيب"، وبعض الدول تشيد وتبدي إعجابها بالعرض المقدم.

وأوضح وزير شؤون مجلس النواب، أن مصر نفذت 92% مما تم التعليق عليه أو طلبه من الدول أعضاء مجلس حقوق الإنسان، خلال الاستعراض قبل الأخير لمصر عن وضع حقوق الانسان، والتقرير الأخير حاز على مصداقية معظم الدول.
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