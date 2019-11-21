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رياضة

مواجهات نارية تنتظر محمد صلاح مع ليفربول بعد انتهاء التوقف الدولي.. تعرف على المواعيد

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 12:09 ص
محمد صلاح لاعب فريق
محمد صلاح لاعب فريق ليفربول
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إسماعيل محمود
انتهت أمس فترة التوقف الدولي في مختلف قارات العالم ، والتي استمرت قرابة الأسبوعين ، توقفت فيها الدوريات في جميع دول العالم.

ولم يشارك المحترف المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول مع منتخب مصر بسبب الإصابة التي لحقت به في الكاحل.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة ، بعد انتهاء 12 جولة

ويعرض لكم صدى البلد جدول مباريات محمد صلاح مع ليفربول بعد انتهاء فترة التوقف الدولي

مباراة أمام كريستال بالاس خارج ملعبه في الدوري الإنجليزي ، يوم السبت القادم

مباراة أمام نابولي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء القادم الموافق 27 نوفمبر

مباراة أمام برايتون في الدوري الإنجليزي على ملعبه أنفيلد ، يوم السبت الموافق 30 نوفمبر

مباراة ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون على ملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي، يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر

مباراة أمام بورنموث خارج ملعبه ، في الدوري الإنجليزي، يوم السبت الموافق 7 ديسمبر

مباراة أمام ريد بول سالزبورج خارج ملعبه في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر.
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