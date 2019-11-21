تلبية لدعوة الحزب الشيوعي الصيني.. مستقبل وطن والمصريين الأحرار فى الصين للاطلاع على تجربتها في القضاء على الفقر

وفد حزب مستقبل وطن يتعرف على تجربة الصين في القضاء على الفقر

المصريين الأحرار في الصين للقاء نائب رئيس مدينة جينچدن ومسئولة مكافحة الفقر

زيارات ميدانية لمستقبل وطن تشمل أحياء نموذجية بعد تطويرها



فى إطار تدعيم الدبلوماسية الحزبية، وتبادل الخبرات، سافر وفد من حزب مستقبل وطن وحزب المصريين الأحرار إلى الصين، تلبية لدعوة الحزب الشيوعي الصيني للاطلاع على خطة الصين والجهود التي تبذلها للقضاء على الفقر مع حلول العام القادم، يأتى ذلك إطار تدعيم الدبلوماسية الحزبية، وتبادل الخبرات بين الأحزاب المصرية والحزب الشيوعى الصنيى في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.



بدأ وفد من حزب مستقبل وطن زيارة إلى الصين، تلبية لدعوة الحزب الشيوعي الصيني، وذلك في إطار تدعيم الدبلوماسية الحزبية، وتبادل الخبرات بين الحزبين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ، من خلال فتح قنوات للحوار السياسي بين الحزبين ، بالإضافة إلى عقد لقاءات ثنائية مع الجانب الصيني للتشاور حول الملفات المتشابهة بين البلدين وعلى رأسها مكافحة الفقر.



ووفقا لبيان للحزب تضمن برنامج الزيارة قيام وفد الحزب بزيارات ميدانية تشمل أحياء نموذجية بعد تطويرها، وكذلك مصانع للصناعات الوطنية الصينية، وعدد من الشركات والمعارض في مختلف المجالات.



واستهل وفد مستقبل وطن، جولاته بزيارة حي سكني نموذجي بمدينة "جينغدتشن"، وكذلك زيارة مركز الخدمات الذي يعتمد على اللامركزية في توفير الخدمات للمواطنين عن طريق وجود مندوبين للوزارات المعنية منها وزارتا التضامن الاجتماعي والصحة بداخله للتسهيل على المواطنين.



كما قام الوفد بزيارة مصنع للخزف، للتعرف على تجربة الصين في صناعة الخزف ، لما له من قيمة كبيرة لدى الصينيين، باعتباره رمز قدوم الصين إلى العالم عبر طريق الحرير القديم.



وعقب الجولة، عقد الوفد لقاء مع وانج كيانهو مسئول مدينة "جينغدتشن"، والذي أعرب عن امتنانه الشديد بزيارة الوفد لبكين، معربا عن تقديره الكبير للشعب المصري، الذي يتشابه كثيرًا مع الشعب الصيني، مشيرا إلى أن كلا الشعبين أصحاب حضارات إنسانية ضاربة في عمق التاريخ.



وشرح "كيانهو" لوفد الحزب خطة الصين والجهود التي تبذلها للقضاء على الفقر مع حلول العام القادم، موضحا أن الصين تعمل من خلال خطط محكمة، حيث تم في البداية رصد أعداد الفقراء وبناء السجلات الخاصة بهم، ثم مكافحة الفقر فيما يتعلق بملف التعليم من خلال تكفل الدولة بنفقات التعليم من مرحلة ما قبل المدرسة إلى الماجستير، ثم توفير الرعاية الصحية وإصلاح منظومة التكافل الإجتماعي لضمان وصول الدعم لمستحقيه ، فضلا عن الاهتمام بتجديد وتطوير المساكن القائمة، لتحسين مستوى معيشة قاطنيها ، وعلى مستوى التشغيل فقد وفرت الدولة فرص عمل للعاطلين ومنحت المزارعين قطع من الأرض الزراعية كي تضمن لهم دخل ثابت لضمان عدم عودتهم مرة أخرى لشريحة الفقر . وفي نهاية حديثه أعرب مسؤول مدينة "جينغدتشن"، عن سعادته البالغة بفتح أفاق جديدة للعلاقة بين البلدين.



وفى سياق آخر التقى وفد حزب المصريين الأحرار، وان كين هو نائب رئيس مدينة جينچدن وشانج لي مسئولة برنامج مكافحة الفقر، ضمن برنامج زيارة وفد الحزب الحالية إلي الصين بدعوة من الحزب الشيوعي الصيني، واستهدف اللقاء التعرف علي التجربة الصينية للبناء الاقتصادي ومكافحة الفقر.



في مستهل اللقاء تحدث " وان كين هو" نائب رئيس مدينة جينچدن، عن المدينة التي يمتد تاريخها نحو ألف سنة وأنها صدرت المصنوعات الخزفية لكل دول العالم ومنها مصر من خلال طريق الحرير القديم، لافتا إلى أن الحزب الشيوعي تعامل بكافة الآليات والمحاور للقضاء علي الفقر ومنها المحور الاقتصادي،البيئي، التنموي، التعليمى، والصحي، والترفيهي".



وفي سياق آخر شرحت شانج لي مسئولة مكافحة الفقر، خطة الصين والجهود التى تبذلها للقضاء على الفقر مع حلول العام المقبل، قائلة:" إن الصين تعمل من خلال خطط محكمة، بدأت برصد أعداد الفقراء وبناء السجلات الخاصة بهم، ثم مكافحة الفقر سواء بتكفل الدولة نفقات التعليم من مرحلة ما قبل المدرسة إلى الماجستير.



وأضافت مسئولة مكافحة الفقر ،أن الدولة توفير الرعاية الصحية وإصلاح منظومة التكافل الاجتماعي لضمان وصول الدعم لمستحقيه ، فضلا عن الاهتمام بتجديد وتطوير المساكن القائمة، لتحسين مستوى معيشة قاطنيها.



كما تحدث بلال حبش عضو المكتب السياسي بحزب المصريين الأحرار ورئيس الوفد عن تاريخ العلاقات المصرية الصينية التي تمتد لآلاف السنين، أن تاريخ الدولتين يضرب في عمق التاريخ؛ وأعرب عن شكره باسم الحزب علي كرم الضيافة وحسن الاستقبال في المدينة المتميزة التي تصدر للعالم خزفيات هي الأفضل والأرقى.



وقال حبش، إننا نتطلع تعاون بين الحزبين في الصناعات اليدوية والحرفية في ضوء التعاون المثمر بين الحزبين على كافة الأصعدة.



وخلال اللقاء فتح باب التساؤلات حول التجربة الصينية في مكافحة الفقر، وطرح سلطان الشيخ أمين المصريين الأحرار بمحافظة مطروح، تساؤلا عن آليات مكافحة الفقر في المدينة.



وبدورها أجابت مسئولة مكافحة الفقر، أن الطريقة بثلاثة محاور يتم منح قروض للفقراء لعمل المشاريع، وتوفير فرص عمل جيدة ثم بناء وترميم المساكن القديمة ثم التعليم.



كما اقترح حازم هلال أمين أمانة شئون المصريين بالخارج على الحزب الصيني إعداد بروتوكول تعاون بين الحزبين في الصناعات اليدوية والحرفية والخزف، وهو ما لاقى ترحيبا من قيادات الحزب الحضور؛ واختتم اللقاء بمأدبة عشاء على شرف وفد حزب المصريين الأحرار و تبادل الهدايا التذكارية.