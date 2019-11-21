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تكنولوجيا

توقف تطبيق Reddit عن العمل لعطل مفاجئ

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 12:05 ص
تطبيق ريديت Reddit
تطبيق ريديت Reddit
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أماني إبراهيم
تعرض تطبيق ريديت Reddit للمحادثات امس الأربعاء، لعطل أصاب منصته.

ووفقا لصحيفة إندبندنت البريطانية فقد واجه مستخدمو التطبيق صعوبة في استخدامه أو تسجيل الدخول عليه، وأبلغ عدد منهم عن هذه المشكلة عبر تطبيقات أخرى مثل تويتر وفيسبوك.

وأعلنت إدارة التطبيق عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات تويتر عن اعتذارها لتوقف التطبيق، ووفقًا لموقع اكتشاف الأعطال، فإن هذه المشكلة كانت في الولايات المتحدة فقط، وكانت المشكلة في الغالب تؤثر على المستخدمين في الولايات المتحدة ، الذين لم يتمكنوا من تسجيل الدخول إلى الموقع.

وبحسب شكوى المستخدمين فإن هذه المشكلة أثرت بأجهزة سطح المكتب والهواتف الذكية الأندرويد والآيفون، وكان يتم توجيه المستخدمين مباشرة لموقع آخر في حالة فشل تسجيل الدخول.
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