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فن

مي عمر تتخلى عن جزء من فستانها بالقاهرة السينمائي .. تفاصيل

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 12:56 ص
مي عمر
مي عمر
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آيه عاطف - تصوير أشرف العمدة
حرصت الفنانة مي عمر، على حضور حفل افتتاح الدورة الـ41، من مهرجان القاهرة السينمائي بدار الأوبرا المصرية، وخطفت مي، الأنظار بارتدائها فستانا لبني اللون، به ذيل من الريش.

واستعانت مي، ببعض الأشخاص لمساعدتها في حمل الذيل لثقل وزنه، ولكن الغريب في الأمر أنها قررت الاستغناء عن الذيل وخلعه من الفستان لكي تتمكن من التحرك بحرية.

يذكر أن الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تفتتح مساء اليوم الأربعاء وسط حضور فني وإعلامي كبيرين، ومن المنتظر تكريم كل من المخرج العالمى تيرى جيليام، والمخرج شريف عرفة بجائزة فاتن حمامة التقديرية، وتحصل منة شلبي على جائزة فاتن حمامة للتميز.
مي عمر تتخلى عن جزء من فستانها بالقاهرة السينمائي .. تفاصيل
مي عمر تتخلى عن جزء من فستانها بالقاهرة السينمائي .. تفاصيل
مي عمر تتخلى عن جزء من فستانها بالقاهرة السينمائي .. تفاصيل
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