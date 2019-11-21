أول حضور بعد خلع الحجاب .. حلا شيحة تظهر بمهرجان القاهرة السينمائي .. فيديو

كشفت الفنانة حلا شيحة عن أن حضور مهرجان القاهرة السينمائى الدولى يعد الدورة الأولى بالنسبة لها وذلك خلال حفل الافتتاح فى دورته الـ 41 والذى يستمر فعالياته حتى 29 نوفمبر الحالى وذلك بعد عودتها الى التمثيل بعد خلعها للحجاب الذى مر عليه عام تقريبا.



وقالت حلا شيحة : إن هذه الدورة الأولى لها فى حضور مهرجان القاهرة السينمائى الدولى وسعيدة بهذا الأمر خاصة أن المهرجان فى ثوب مختلف وجديد.



وأضافت حلا شيحة أنها تعشق عديد من الأفلام فى تاريخ السينما المصرية ولعل من أبرزها فيلم أحلام هند وكاميليا والكيت كات و إمبراطورية ميم.



يذكر أن الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تفتتح مساء اليوم الأربعاء وسط حضور فني وإعلامي كبيرين، ومن المنتظر تكريم كل من المخرج العالمى تيرى جيليام، والمخرج شريف عرفة بجائزة فاتن حمامة التقديرية، وتحصل منة شلبي على جائزة فاتن حمامة للتميز.



المهرجان يقدم جائزة لأفضل فيلم عربى وقدرها 15000 دولار، تُمنح لمنتج الفيلم الذي تختاره لجنة تحكيم خاصة لأفضل فيلم عربي مشارك في أي من مسابقات المهرجان الثلاث المسابقة الدولية، آفاق السينما العربية أو أسبوع النقاد.