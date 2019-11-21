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مرأة

هنا الزاهد وأيتن عامر.. فساتين النجمات تكشف فقدان الوزن.. من الأكثر رشاقة؟

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 03:30 ص
النجمات في مهرجان
النجمات في مهرجان القاهرة السينمائي
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رشا عوني
شهدت السجادة الحمراء ليلة أمس في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، العديد من إطلالات النجمات وفساتين مميزة منها من أثارت الجدل ومنها من تنافسن على أجمل إطلالة في ليلة الافتتاح .

وبين العشرات من الفساتين خلال ليلة افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، كشفت بعض الفساتين اللاتي ارتدتها النجمات عن خسارتهن لأوزانهن بشكل واضح، وخلال فترة وجيزة مما منحهن ظهور مميز ومختلف .

الفنانة هنا الزاهد من أبرز هؤلاء النجمات، فقد كشف فستانها الأسود البسيط الذي ارتدته في ليلة حفل الافتتاح عن نحافتها يشكل ملحوظ فهي فقدت وزنها بشكل كبير قبل فترة وجيزة من حفل زفافها منذ أشهر .

كذلك الفنانة ايتن عامر التي تألقت بفستان أسود مطرز أنيق، ظهرت بوزن أقل كثيرا عما كانت تبدو، وخلال الفترة الماضية كانت ايتن عامر تتبع نظام غذائي لخسارة الوزن ، ونشرت هذا النظام لمتابعيها على حسابها على أنستجرام.

الفنانة حنان مطاوع أيضا جاءت من ضمن النجمات اللاتي ظهر عليهن خسارة الوزن بشكل واضح، وخاصة بعد ولادتها من اسابيع، واتبعت نظام غذائي لخسارة الوزن في اسرع وقت .

كذلك الفنانة منة شلبي ظهرت في ليلة افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بفستان بسيط وأنيق إلا أنه كشف عن خسارتها بوزنها بشكل ملحوظ .
هنا الزاهد وأيتن عامر.. فساتين النجمات تكشف فقدان الوزن.. من الأكثر رشاقة؟
هنا الزاهد وأيتن عامر.. فساتين النجمات تكشف فقدان الوزن.. من الأكثر رشاقة؟
هنا الزاهد وأيتن عامر.. فساتين النجمات تكشف فقدان الوزن.. من الأكثر رشاقة؟
هنا الزاهد وأيتن عامر.. فساتين النجمات تكشف فقدان الوزن.. من الأكثر رشاقة؟
هنا الزاهد وأيتن عامر.. فساتين النجمات تكشف فقدان الوزن.. من الأكثر رشاقة؟
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