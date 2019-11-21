ليست سياسية فقط.. عمر مروان: مصر تخطو خطوات سريعة تجاه محاور حقوق الإنسان الخمسة| فيديو

قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، أن مصر خطت خطوات كبيرة في مجال حقوق الإنسان، وذلك بعد إشادة 80% من الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان، والحاضرين لجلسة استعراض ملف حقوق الإنسان في مصر.



وأضاف مروان، في حواره مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج «مساء دي ام سي» المذاع على فضائية «دي ام سي» أنه تم تنظيمة مظاهرة أمام مجلس حقوق الإنسان، لم يشارك فيها سوى 8 أفراد، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي أثنى على مصداقية ما عرضت مصر بشأن حقوق الإنسان.



وأوضح وزير شؤون مجلس النواب، أن حقوق الإنسان ليست سياسية فقط، مشيرا إلى أن حقوق الإنسان مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، وعملت مصر على الـ5 محاور بالتوازي.