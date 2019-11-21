الحرس الثوري الإيراني: اعتقلنا المحرضين في عدد من المدن

أعلن متحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، القبض على ما وصفهم بالمحرضين على التظاهر في عدد من المدن الإيرانية.



وكانت وكالة فارس الإيرانية، ذكرت الثلاثاء الماضي إن 3 على الأقل من قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني، لقوا مصرعهم على يد متظاهرين، غربي العاصمة طهران.



وأشارت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، إلى أن المتظاهرين نصبوا كمينا لقوة الحرس الثوري وصبوا عليهم جم غضبهم.



في السياق ذاته، استخدمت عناصر الأمن الإيرانية الرصاص الحي والعنف المفرط في تفريق المتظاهرين.