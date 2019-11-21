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ثقافة

50 صورة لرحلة تلاميذ رشيد بحثا عن تاريخها بمتحفها الوطني في اليوم العالمي للطفل

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 01:41 ص
صدى البلد
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علاء المنياوي
نظم فريق العمل بمتحف رشيد الوطنى إحتفالية باليوم العالمى للطفل، وذلك بالتنسيق مع إدارة رشيد التعليمية قسم الموهوبين والتعلم الذكي، في إطار دور المتحف في التواصل المجتمعي والتنمية الثقافية للمجتمع، وطبقًا لتوجيهات الدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف.

وتضمنت فعاليات الاحتفالية مجموعة من الأنشطة التفاعلية مع الأطفال والتعريف بتاريخ المدينة العريقة، ومتحف رشيد الوطنى وما به من قطع أثرية معروضة تجسد تاريخ المدينة.

وأجري سعيد رخا مدير عام المتحف حوارا مباشرا مع الأطفال، لبيان مدى معرفتهم بتاريخ المدينة وحجر رشيد وحملة فريزر واستكمال ما لديهم من معلومات فى هذا الشأن.

كما تم تنظيم ورشة عمل للتعرف على أهمية الغذاء الصحي للأطفال،وكذلك بعض السلوكيات التي تهم الطفل المصرى مثل علاقته بوسائل التواصل الاجتماعي، وضرورة التعامل بحذر مع تلك الوسائل والاستخدام الأمثل لها فى أمور المعرفة وتنمية المهارات، وذلك بالتنسيق مع العلاقات العامة بمستشفى رشيد العام.

كما تم تنظيم بعض الفقرات الفنية المختلفة، وقام فريق العمل بتنظيم ورش فنية متنوعة للأطفال رسموا ولونها فيها بسعادة ومرح، وانتهت الفعاليات وجولات إرشادية للمتحف لتطبيق ما تم سرده من معلومات تاريخية وأثرية داخل قاعات عرض المتحف.
50 صورة لرحلة تلاميذ رشيد بحثا عن تاريخها بمتحفها الوطني في اليوم العالمي للطفل
50 صورة لرحلة تلاميذ رشيد بحثا عن تاريخها بمتحفها الوطني في اليوم العالمي للطفل
50 صورة لرحلة تلاميذ رشيد بحثا عن تاريخها بمتحفها الوطني في اليوم العالمي للطفل
50 صورة لرحلة تلاميذ رشيد بحثا عن تاريخها بمتحفها الوطني في اليوم العالمي للطفل
50 صورة لرحلة تلاميذ رشيد بحثا عن تاريخها بمتحفها الوطني في اليوم العالمي للطفل
50 صورة لرحلة تلاميذ رشيد بحثا عن تاريخها بمتحفها الوطني في اليوم العالمي للطفل
50 صورة لرحلة تلاميذ رشيد بحثا عن تاريخها بمتحفها الوطني في اليوم العالمي للطفل
50 صورة لرحلة تلاميذ رشيد بحثا عن تاريخها بمتحفها الوطني في اليوم العالمي للطفل
50 صورة لرحلة تلاميذ رشيد بحثا عن تاريخها بمتحفها الوطني في اليوم العالمي للطفل
50 صورة لرحلة تلاميذ رشيد بحثا عن تاريخها بمتحفها الوطني في اليوم العالمي للطفل
50 صورة لرحلة تلاميذ رشيد بحثا عن تاريخها بمتحفها الوطني في اليوم العالمي للطفل
50 صورة لرحلة تلاميذ رشيد بحثا عن تاريخها بمتحفها الوطني في اليوم العالمي للطفل
50 صورة لرحلة تلاميذ رشيد بحثا عن تاريخها بمتحفها الوطني في اليوم العالمي للطفل
50 صورة لرحلة تلاميذ رشيد بحثا عن تاريخها بمتحفها الوطني في اليوم العالمي للطفل
50 صورة لرحلة تلاميذ رشيد بحثا عن تاريخها بمتحفها الوطني في اليوم العالمي للطفل
50 صورة لرحلة تلاميذ رشيد بحثا عن تاريخها بمتحفها الوطني في اليوم العالمي للطفل
50 صورة لرحلة تلاميذ رشيد بحثا عن تاريخها بمتحفها الوطني في اليوم العالمي للطفل
50 صورة لرحلة تلاميذ رشيد بحثا عن تاريخها بمتحفها الوطني في اليوم العالمي للطفل
50 صورة لرحلة تلاميذ رشيد بحثا عن تاريخها بمتحفها الوطني في اليوم العالمي للطفل
50 صورة لرحلة تلاميذ رشيد بحثا عن تاريخها بمتحفها الوطني في اليوم العالمي للطفل
50 صورة لرحلة تلاميذ رشيد بحثا عن تاريخها بمتحفها الوطني في اليوم العالمي للطفل
50 صورة لرحلة تلاميذ رشيد بحثا عن تاريخها بمتحفها الوطني في اليوم العالمي للطفل
50 صورة لرحلة تلاميذ رشيد بحثا عن تاريخها بمتحفها الوطني في اليوم العالمي للطفل
50 صورة لرحلة تلاميذ رشيد بحثا عن تاريخها بمتحفها الوطني في اليوم العالمي للطفل
50 صورة لرحلة تلاميذ رشيد بحثا عن تاريخها بمتحفها الوطني في اليوم العالمي للطفل
50 صورة لرحلة تلاميذ رشيد بحثا عن تاريخها بمتحفها الوطني في اليوم العالمي للطفل
50 صورة لرحلة تلاميذ رشيد بحثا عن تاريخها بمتحفها الوطني في اليوم العالمي للطفل
50 صورة لرحلة تلاميذ رشيد بحثا عن تاريخها بمتحفها الوطني في اليوم العالمي للطفل
50 صورة لرحلة تلاميذ رشيد بحثا عن تاريخها بمتحفها الوطني في اليوم العالمي للطفل
50 صورة لرحلة تلاميذ رشيد بحثا عن تاريخها بمتحفها الوطني في اليوم العالمي للطفل
50 صورة لرحلة تلاميذ رشيد بحثا عن تاريخها بمتحفها الوطني في اليوم العالمي للطفل
50 صورة لرحلة تلاميذ رشيد بحثا عن تاريخها بمتحفها الوطني في اليوم العالمي للطفل
50 صورة لرحلة تلاميذ رشيد بحثا عن تاريخها بمتحفها الوطني في اليوم العالمي للطفل
50 صورة لرحلة تلاميذ رشيد بحثا عن تاريخها بمتحفها الوطني في اليوم العالمي للطفل
50 صورة لرحلة تلاميذ رشيد بحثا عن تاريخها بمتحفها الوطني في اليوم العالمي للطفل
50 صورة لرحلة تلاميذ رشيد بحثا عن تاريخها بمتحفها الوطني في اليوم العالمي للطفل
50 صورة لرحلة تلاميذ رشيد بحثا عن تاريخها بمتحفها الوطني في اليوم العالمي للطفل
50 صورة لرحلة تلاميذ رشيد بحثا عن تاريخها بمتحفها الوطني في اليوم العالمي للطفل
50 صورة لرحلة تلاميذ رشيد بحثا عن تاريخها بمتحفها الوطني في اليوم العالمي للطفل
50 صورة لرحلة تلاميذ رشيد بحثا عن تاريخها بمتحفها الوطني في اليوم العالمي للطفل
50 صورة لرحلة تلاميذ رشيد بحثا عن تاريخها بمتحفها الوطني في اليوم العالمي للطفل
50 صورة لرحلة تلاميذ رشيد بحثا عن تاريخها بمتحفها الوطني في اليوم العالمي للطفل
50 صورة لرحلة تلاميذ رشيد بحثا عن تاريخها بمتحفها الوطني في اليوم العالمي للطفل
50 صورة لرحلة تلاميذ رشيد بحثا عن تاريخها بمتحفها الوطني في اليوم العالمي للطفل
50 صورة لرحلة تلاميذ رشيد بحثا عن تاريخها بمتحفها الوطني في اليوم العالمي للطفل
50 صورة لرحلة تلاميذ رشيد بحثا عن تاريخها بمتحفها الوطني في اليوم العالمي للطفل
50 صورة لرحلة تلاميذ رشيد بحثا عن تاريخها بمتحفها الوطني في اليوم العالمي للطفل
50 صورة لرحلة تلاميذ رشيد بحثا عن تاريخها بمتحفها الوطني في اليوم العالمي للطفل
50 صورة لرحلة تلاميذ رشيد بحثا عن تاريخها بمتحفها الوطني في اليوم العالمي للطفل
50 صورة لرحلة تلاميذ رشيد بحثا عن تاريخها بمتحفها الوطني في اليوم العالمي للطفل
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