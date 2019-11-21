بعد واقعة التنمر.. الطالب السوداني جون: مسامحكم على اللي عملتوه معايا.. فيديو

أجرى الإعلامي رامي رضوان حوار خاص مع الشاب السوداني «جون» الذي تعرض لواقعة التنمر من قبل مجموعة من الشباب في منزله بعد دعوته لحضور منتدى شباب العالم.



روي الشاب جون تفاصيل واقعة التنمر الذي تعرض لها، موضحا أن أثناء ذهابه الي المدرسة أوقفه 3 شباب تعرضوا له بالسخرية، في محاولة منهم لتمزيق الحقيبة التي كان يحملها على ظهره، وصديق لهم كان يصوره بهاتفه، مما جعل رجل مسن التدخل لإنقاذه منهم.



وأكد الشاب جون خلال تصريحات لبرنامج «مساء DMC» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان المذاع على قناة « إن الشعب السوداني يحب المصري ويعتبروه شعب واحد، مشيرا إلى أن تلقى دعوة لحضور منتدى شباب العالم،



وعلق الشاب جون قائلا «واقعة التنمر غير مقصودة ولكن الشباب كان هدفهم المداعبة فقط، وانا مسامحكم على اللي هما عملوه معي، وهما زي اخواتي الكبار، واتمنى ان لا يحدث مرة أخرى مع مواطن سوداني لأننا أشقاء».