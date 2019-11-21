الناس ملت منها.. عمر مروان: الاختفاء القسري تحول لـ أسطوانة مشروخة.. فيديو

قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن الاختفاء القسري مصطلح قانوني ويعني أن الحكومة أو السلطة في أي دولة تختطف مواطنا وتخفي أي معلومة عنه.



وأضاف عمر مروان في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج" مساء دي إم سي " على قناة " دي إم سي"،: "لا يصح أن نتحدث عن الاختفاء القسري بدون دليل او برهان".



وتابع عمر مروان: "هناك من يطلق لفظ مختفي قسريا عن أي متغيب عن عمد للحديث عن وجود حالات كثيرة للاختفاء القسري".



وأكمل عمر مروان: "قمنا بالرد على الإختفاء القسري في المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف وأكدنا أن هناك فارقا بين الغياب والاختفاء القسري"، مضيفا: "الحديث على الاختفاء القسري إسطوانة مشروخة والناس شعرت بالملل بالحديث عنها".