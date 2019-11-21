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بعد دعوته لحضور منتدى شباب العالم.. شاهد| رسالة والد الطالب السوداني جون للرئيس السيسي

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 04:15 ص
والد الطالب السوداني
والد الطالب السوداني جون
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كـريـم الـخـطـيـب
أجرى الإعلامي رامي رضوان حوار خاص مع أسرة الشاب السوداني «جون» الذي تعرض لواقعة التنمر من قبل مجموعة من الشباب في منزله بعد دعوته لحضور منتدى شباب العالم.

قال جون أنجلو والد الطالب السوداني جون، «كل التحية والتقدير لجمهورية مصر العربية، وربنا ينزل البركة في مصر دائما ونحن كلنا اخوات».

وأشار والد الشاب جون، إلى أن السبب الرئيسي في التنازل عن المحضر ضد الشباب المتنمر ضد أبنه يدل على التسامح، خاصة أن كل الشباب يخطأ، ولكن المهم ان يكون تعلموا من أخطائهم.

وأوضح والد الشاب جون أنه جلس مع أهالي الشباب المتنمر، وعاتبهم على ما فعلوه حتى لا يتكرر مرة أخرى، متابها «أقول للرئيس السيسي ربنا يطول في عمرك لشعبك ووطنك، ويقويك على ما تسعى اليه للتنمية في بلدك».
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