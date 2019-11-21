مكتشف رمضان صبحي يروي تفاصيل مثيرة في اكتشاف القائد الصغير

روي محمود نصر المدرب الذي أشرف على تدريب نجم النادي الأهلي الشاب ومنتخب مصر رمضان صبحي بمركز شباب أرض اللواء في بداية مسيرته.



كانت دورة رمضانية وراء انضمام رمضان صبحي للأهلي، وارتدى أول قميص له اقتداء بعماد متعب، ويجيد أيضا اللعب في مركز استثنائي للغاية.



وأشار نصر عبر قناة أون سبورت "رمضان بدأ اللعب معنا ببلوغه 6 سنوات ونصف، وبدا موهوبا ويتسم بالقوة البدنية عن أقرانه لذا تم الاعتماد عليه في مرحلة سنية أكبر لعدم وجود مباريات لفئته العمرية".



ولفت "كان رمضان متخوفا من اللعب في أول مباراة ضد الصيد، ثم لفت برفقة بعض زملائه في نفس السن أنظار مدربي ناديي مزارع دينا والترسانة، وكان كل من يعرف سنة يصاب بالدهشة".



وكشف محمود نصر "عندما سألني مدرب مزارع دينا عنه، قال لي (هذا الولد يجب أن يلعب للأهلي) وبالفعل تواصل مع بدر رجب الذي طالبنا بإحضار رمضان صبحي لاختباره خلال تواجده في دورة رمضانية بمنطقة الطالبية".



وأوضح مدرب أرض اللواء "لقد انضم رمضان صبحي للأهلي يوم الاثنين ولعب أول مباراة يوم الجمعة ضد هليوبوليس".



واستطرد "لقد قال لي رمضان أن بدر رجب طالبة بالحصول على زي كامل، وكان أمامه الأرقام 9 و10 و11، واختار الرقم 9 وعندما قلت له لماذا لم تختار القميص 10، وبرر لي اختياره رقم 9 لحبه لعماد متعب".



واختتم محمود نصر حديثه بالإشارة إلى إجادة رمضان صبحي اللعب كحارس مرمى.