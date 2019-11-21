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رياضة

اتحاد الكرة لـ المنتخب الأوليمبي قبل مواجهة كوت ديفوار: الكأس يا أبطال

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 04:31 ص
المنتخب الاوليمبي
المنتخب الاوليمبي
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ياسمين تيسير
وجه الاتحاد المصري لكرة القدم رسالة دعم لـ المنتخب الاوليمبي قبل يوم واحد من المباراة النهائية بين الفراعنة الصغار أمام كوت ديفوار في نهائي بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عام

ونشر الحساب الرسمي لـ الاتحاد عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صورة لـ نجوم المنتخب الاوليمبي

وعلق : " في انتظار الكأس يا أبطال "

ويستعد المنتخب الأولمبي لمواجهة كوت ديفوار في المباراة النهائية للبطولة مساء الجمعة، بعد نجاح المنتخبين في الحصول على بطاقتي التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

وتتبقى بطاقة وحيدة يحصل عليها الفائز من مباراتي جنوب إفريقيا وغانا، اللذان سيلعبان لتحديد المركزين الثالث والرابع.

ومع قدوم الـ22 من شهر يوليو المقبل 2020 وانطلاق منافسات كرة القدم في الأولمبياد ستنير شمس مصر سماء العاصمة اليابانية طوكيو.
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