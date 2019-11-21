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ثقافة

دور المتاحف كمؤسسات تعليمية.. ملتقى ثقافي ناجح في المتحف الكبير.. صور

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 04:44 ص
صدى البلد
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علاء المنياوي
نظمت إدارة التعليم بالمتحف المصري الكبير بالتعاون مع الجامعة المصرية اليابانية E-Just ملتقى تعليميا وثقافيا بعنوان "دور المتاحف كمؤسسات تعليمية".

الملتقى جاء في إطار سعي المتحف لتعميق أواصر الصلة مع المؤسسات التعليمية المحلية والدولية،بهدف تبادل الخبرات الأكاديمية والعملية في مختلف المجالات المتعلقة بالدراسات التراثية والمتحفية

وتضمن الملتقى ست محاضرات ألقاها متخصصون في علم المتاحف،وأثنى الحضور على الفعالية الثقافية آملين أن تكون الحلقة الأولى من سلسلة ملتقيات ثقافية مقبلة،بهدف بناء قدرات الباحثين الأكاديميين والعاملين بمجال المتاحف.

وينتظر العالم كله مشروع المتحف الكبير الجاري العمل فيه حاليا ،ومن المقرر إفتتاحه في الربع الأخير من 2020،ويولي المشروع إهتماما كبيرا بالتعليم المتحفي والفعاليات التي من شأنها جذب الزوار للمتحف،وتبادل الخبرات مع المؤسسات المحلية والدولية.
دور المتاحف كمؤسسات تعليمية.. ملتقى ثقافي ناجح في المتحف الكبير.. صور
دور المتاحف كمؤسسات تعليمية.. ملتقى ثقافي ناجح في المتحف الكبير.. صور
دور المتاحف كمؤسسات تعليمية.. ملتقى ثقافي ناجح في المتحف الكبير.. صور
دور المتاحف كمؤسسات تعليمية.. ملتقى ثقافي ناجح في المتحف الكبير.. صور
دور المتاحف كمؤسسات تعليمية.. ملتقى ثقافي ناجح في المتحف الكبير.. صور
دور المتاحف كمؤسسات تعليمية.. ملتقى ثقافي ناجح في المتحف الكبير.. صور
دور المتاحف كمؤسسات تعليمية.. ملتقى ثقافي ناجح في المتحف الكبير.. صور
دور المتاحف كمؤسسات تعليمية.. ملتقى ثقافي ناجح في المتحف الكبير.. صور
دور المتاحف كمؤسسات تعليمية.. ملتقى ثقافي ناجح في المتحف الكبير.. صور
دور المتاحف كمؤسسات تعليمية.. ملتقى ثقافي ناجح في المتحف الكبير.. صور
دور المتاحف كمؤسسات تعليمية.. ملتقى ثقافي ناجح في المتحف الكبير.. صور
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