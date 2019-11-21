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مرأة

بنطلون غريب.. كيم كارداشيان تتحدى وزنها في آخر ظهور لها

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 01:35 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت النجمة الامريكية كيم كارداشيان، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت النجمة الأمريكية كيم كارداشيان، بإطلالة غريبة مرتدية بنطلون ابيض به بعض الحروف الإنجليزية، وهاف ستومك باللون الرمادي مكشوف البطن.

وظهرت كيم كارداشيان، فى هذه الاطلالة بوزن زائد وهو ما لاحظه الكثير من متابعيها.
بنطلون غريب.. كيم كارداشيان تتحدى وزنها في آخر ظهور لها
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