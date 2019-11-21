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فن

رائع ومتميز.. حلا شيحة توجه رسالة لمهرجان القاهرة السينمائي

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 03:00 ص
حلا شيحة
حلا شيحة
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شروق ابراهيم
وجهت الفنانة حلا شيحة رسالة لمنة شلبي والمخرج شريف عرفة بعد تكريمهما في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ41 منذ ساعات خلال حفل الافتتاح.

ونشرت حلا شيحة صورا لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلقت :"سعدت جدا بحضور الدورة ٤١ بمهرجان القاهرة السينمائي وسعدت جدا بتكريم زمايلي المهرجان كان رائع ومتميز ومن نجاح لنجاح".

يذكر أن الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي افتتحت أمس الأربعاء، وسط حضور فني وإعلامي كبيرين، ومن المنتظر تكريم كل من المخرج العالمى تيرى جيليام، والمخرج شريف عرفة بجائزة فاتن حمامة التقديرية، وتحصل منة شلبي على جائزة فاتن حمامة للتميز.
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