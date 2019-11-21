مي عمر ولبلبة الأغرب والأناقة مش بالسن.. 6 ملاحظات حول إطلالات النجمات في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

انطلقت مساء يوم الأربعاء حفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائى، وقد اعتادت الكثير من النجمات الأهتمام بإطلالاتهن ومظهرهن وجذب الأنظار حول أناقتها فى هذا الحدث .



فقد يحدث عادة ما تخرج تصميمات بعض النجمات عن المألوف، سواء باستخدام نوع الأقمشة أو التصميمات الغريبة و الغير تقليدية، فيرصد لكم صدى البلد أبرز الملاحظات حول إطلالات النجمات فى إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائى...



-نجمات كان الاحتشام اختيارهن

من النجمات اللاتى تميزت إطلالاتهن بالبساطة والاحتشام الفنانة هبة مجدى التى أطلت بفستان أصفر أنيق، كما ارتدت الفنانة لقاء الخميسي فستانا رائعا اتسم بالتطريزات الراقية، كما ظهرت الفنانة رجاء الجداوى كعادتها بإطلالة انيقة وراقية، كما خطفت الأنظار المذيعة رضوى الشربيني بفستان ملفت.



-الأسود يسيطر على إطلالات النجوم

شهدت السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائى تألق عدد من نجمات الفن باللون الأسود، حيث اختارت معظم النجمات هذا اللون الذي يعبر عن الأناقة والفخامة خلال حضورهن حفل افتتاح مهرجان القاهرة .



هنا شيحة و ريهام عبد الغفور بإطلالات متشابهة

ظهرت كلا من الفنانة هنا شيحة وريهام عبد الغفور بإطلالات متشابهة من ناحية اللون و التصميم.



الأناقة مش بالسن .. نجمات فوق الخمسين تألقن فى حفل أفتتاح مهرجان القاهرة السينمائى

خطفت الأنظار عدد كبير من النجمات اللاتى تخطى عمرهن الخمسين حول أزيائهن وأناقتهن خلال الحفل، وهن الفنانة يسرا و إلهام شاهين ورجاء الجداوى ولبلبة ونادية الجندى.



إطلالات الكابلز تخطف الأنظار على السجادة الحمراء

زوجات النجوم تكون دائما محط أنظار الجميع وبالأخص عند ظهورهن فى المناسبات العامة، فقد لفتت الأنظار فى حفل أفتتاح مهرجان القاهرة الكثير من زوجات النجوم مثل زوجة حسين فهمي وغيرها.



أغرب التصميمات فى حفل أفتتاح مهرجان القاهرة

اختارت بعض النجمات أن تخرج عن المألوف وتظهر بإطلالات غير تقليدية مثل الفنانة مى عمر ولبلبة ولقاء الخميسى ورضوى الشربيني.