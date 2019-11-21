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أخبار العالم

منافس ترامب.. تفاصيل قضية النسب المرفوعة ضد نجل جو بايدن

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 03:01 ص
صدى البلد
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شريف سيد
كشفت صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية عن تفاصيل قضية النسب المرفوعة ضد هانتر بايدن، نجل مرشح الرئاسة الأمريكية جو بايدن.

وقالت الصحيفة إن اختبارات الحمض النووي DNA أثبتت أبوة هانتر بايدن، للطفل، وفق الأوراق المقدمة إلى المحكمة الأمريكية، أمس الأربعاء.

وذكرت الدعوى القضائية التي رفعتها لوندين إليكسيس روبرتس، البالغة من العمر 28 عاما: "لقد أثبت اختبار الحمض النووي أن المدعى عليه والد طفل المدعي".

وقدمت السيدة روبرتس في مايو الماضي التماسا إلى المحكمة لدعم قضية الأبوة ضد هانتر بايدن، ابن المرشح الديمقراطي للرئاسة لعام 2020 ونائب الرئيس السابق.

وأنكر هانتر بايدن منذ فترة طويلة أنه والد الطفل، الذي ولد في أغسطس 2018، إلا أنه في أكتوبر الماضي، وافق على إجراء اختبار الأبوة لإثبات أنه لم يكن والد الطفل.

يذكر أن هانتر لديه 3 أبناء من زواجه من كاثلين بوهلي، والذي انتهى بالطلاق في عام 2017.
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