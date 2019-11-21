السفير العماني بنواكشوط يشيد بدور موريتانيا في محاربة الإرهاب

أشاد السفير العماني لدى موريتانيا الشيخ سيف بن هلال بن علي المعمري بالدور الكبير الذي تلعبه موريتانيا في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.



ونوه السفير العماني - خلال كلمة في احتفال نظمته السفارة مساء اليوم الأربعاء بمناسبة عيدها الوطني - بالدور الذي تلعبه الدولة الموريتانية في استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة.



وأعرب السفير - خلال الاحتفالية التي حضرها وفد موريتاني برئاسة وزير العدل حيمود ولد رمظان - عن استعداد سلطنة عمان لبذل الجهد من أجل تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات؛ بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.