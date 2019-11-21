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أخبار العالم

السفير العماني بنواكشوط يشيد بدور موريتانيا في محاربة الإرهاب

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 03:51 ص
الإرهاب
الإرهاب
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أ ش أ
أشاد السفير العماني لدى موريتانيا الشيخ سيف بن هلال بن علي المعمري بالدور الكبير الذي تلعبه موريتانيا في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.

ونوه السفير العماني - خلال كلمة في احتفال نظمته السفارة مساء اليوم الأربعاء بمناسبة عيدها الوطني - بالدور الذي تلعبه الدولة الموريتانية في استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب السفير - خلال الاحتفالية التي حضرها وفد موريتاني برئاسة وزير العدل حيمود ولد رمظان - عن استعداد سلطنة عمان لبذل الجهد من أجل تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات؛ بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
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