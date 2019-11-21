بالأسود.. نسرين طافش تتألق في حفل افتتاح القاهرة السينمائي ..صور

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورًا لها من حفل افتتاح الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.



وظهرت نسرين طافش على السجادة الحمراء بفستان أسود مكشوف من الكتف half shoulder واسع مع تسريحة الشعر المجعد والمكياج الامع.



يذكر أن الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي افتتحت أمس الأربعاء، وسط حضور فني وإعلامي كبيرين، ومن المنتظر تكريم كل من المخرج العالمى تيرى جيليام، والمخرج شريف عرفة بجائزة فاتن حمامة التقديرية، وتحصل منة شلبي على جائزة فاتن حمامة للتميز.