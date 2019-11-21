أمير طعيمة يهاجم سما المصري بسبب إطلالتها في مهرجان القاهرة السينمائي

هاجم الشاعر أمير طعيمة، سما المصري التي ظهرت بالحجاب خلال حفل افتتاح الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي بهدف إثارة الجدل، وما لقى رفضا كبيرا بسبب إساءتها لرمز إسلامي.



وغرد أمير طعيمة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر: "أصحاب الإطلالات الشاذة في المهرجانات والفعاليات بيعملوا كده لأن حياتهم ووجودهم مبني على الجدل، وده موسم أكل العيش بتاعهم، ما تعلقوش حتى بشتيمة لأن هو ده اللي هم عايزينه.النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله".



يذكر أن الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي افتتحت أمس الأربعاء، وسط حضور فني وإعلامي كبيرين، وتم تكريم كل من المخرج العالمى تيرى جيليام، والمخرج شريف عرفة بجائزة فاتن حمامة التقديرية، ومنة شلبي بجائزة فاتن حمامة للتميز.