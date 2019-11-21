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ثقافة

بعد عودة أطلس سديد.. خبير يدعو لإنشاء متاحف للمخطوطات

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 09:19 ص
إحدي صفحات المخطوط
إحدي صفحات المخطوط
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علاء المنياوي
طالب د.إبراهيم العسال أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة قرطبة والإرشاد السياحي، وعضو لجنة التراث الثقافي بالاتحاد الأندلسي في إسبانيا بمساعدة الباحثين في علوم المخطوطات الإسلامية والوثائق، لتحديد قائمة بأسماء المخطوطات والوثائق المسروقة وتدوينها ووصفها بالصور والكتالوجات، لتوثيق التراث المصري وتعريف الأجيال القادمة به في حالة صعوبة استرداد هذه الكنوز.

جاء ذلك بعد تسليم ألمانيا لمصر نسخة الكتاب الأثري "أطلس سديد"، الذي تم تهريبه من مصر سابقًا، حيث دعا العسال وزارة الآثار لتطبيق فكرة عرض قسم في متحف الحضارة بالفسطاط عن التراث المصري المسروق في الخارج، ليكون ضمن العرض المتحفي ولو بالمعلومات ونسخ الميكروفيلمة للمخطوطات المسروقة في حالة فشل الحصول على الأصول.

وأضاف لصدى البلد: "كما أدعو للاستفادة من المخطوطات الموجودة لدينا بدلا من كونها حبيسة الأدراج والمخازن، حيث دعوت في السابق لإنشاء متحف خاص بالمخطوطات وأدعو الآن إلى عرض نسخ ميكروفيلمية من مخطوطاتنا في المتاحف والمكتبات العلمية في شكل معارض.

وقد نجحت مكتبة الإسكندرية في الحصول على حقوق عرض نسخ ميكروفيلمية من مخطوطات مكتبة الاسكوريال في مدريد، ولا بد من الاستفادة من هذه التجربة وتعميمها، وأفضل سبيل لتوثيق التراث هو التعريف به والتسويق له، بدلا من يأتي السائح إلى مصر ويرجع دون أن يعرف أن بها أساسا مخطوطات.
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