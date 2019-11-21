بالأحمر الناري وحذاء غريب .. زوجة خالد سليم تخطف الأنظار

نشرت زوجة الفنان خالد سليم خيرية هشام، عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة عبر خاصية ستورى أثناء تواجدها فى حفل مع زوجها الفنان خالد سليم.



وظهرت زوجة الفنان خالد سليم ، بإطلالة جريئة ، مرتدية فستان قصير باللون الاحمر النارى، مكشوف الأكتاف وذات فتحة من الامام.



ونسقت زوجة الفنان خالد سليم، مع ارتدائها الفستان قصير حذاء غريب ، وقامت برفع شعرها ووضع المكياج الصارخ الذي يعتمد على الألوان الغامقة وهو ما تماشى مع إطلالتها.