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مرأة

بالأحمر الناري وحذاء غريب .. زوجة خالد سليم تخطف الأنظار

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 05:31 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت زوجة الفنان خالد سليم خيرية هشام، عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة عبر خاصية ستورى أثناء تواجدها فى حفل مع زوجها الفنان خالد سليم.

وظهرت زوجة الفنان خالد سليم ، بإطلالة جريئة ، مرتدية فستان قصير باللون الاحمر النارى، مكشوف الأكتاف وذات فتحة من الامام.

ونسقت زوجة الفنان خالد سليم، مع ارتدائها الفستان قصير حذاء غريب ، وقامت برفع شعرها ووضع المكياج الصارخ الذي يعتمد على الألوان الغامقة وهو ما تماشى مع إطلالتها.
بالأحمر الناري وحذاء غريب .. زوجة خالد سليم تخطف الأنظار
بالأحمر الناري وحذاء غريب .. زوجة خالد سليم تخطف الأنظار
بالأحمر الناري وحذاء غريب .. زوجة خالد سليم تخطف الأنظار
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