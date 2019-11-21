حظك اليوم الخميس 21/11/2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

يهتم الكثيرين لمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك سنقدم لهم اليوم حظك اليوم الخميس 21/11/2019 وتوقعات الابراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، وذلك حتى تستطيع الإطلاع عليه، وتراقب تحركاته، حيث انه يمكن ان يساعدك في تحديد خطواتك فيما بعد.



وفيما يلي سنقدم لكم حظك اليوم الخميس 21/11/2019 وتوقعات الابراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، وفقا لما صرحت به خبيرة الأبراج منى احمد لموقع "صدى البلد" الاخباري، حيث نتعرف معا على ما تحملة الأبراج من أسرار لكل برج، وسنحاول كشف النقاب عن ما تحمله الأيام القادمة من أفراح ونجاحات وأحزان، الان نتابع كيف سيكون حظك اليوم 21 نوفمبر 2019، وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟



حظك اليوم الخميس 21/11/2019 برج الحمل على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:



حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

تفانيك في العمل يؤدي دورًا كبيرًا في طرح اسمك لترقية جديدة، وهذا ما يترك انطباعات إيجابية.



حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

لغيرة غير المبرّرة تجاه الشريك تؤجج النفور بينكما، وتترك انعكاسات سلبية غير متوقعة.



حظك اليوم برج الحمل على الصعيد الصحي

انت الوحيد القادر على التخلص من السمنة الزائدة إذا كنت صاحب إرادة قوية.



حظك اليوم الخميس 21/11/2019 برج الثور على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:



حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

تواجهك صعوبات جمة في العمل لكنك تتخطاها قريبًا وتتغلب على كل من يحاول عرقلة مشاريعك.



حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

إذا واجهتك بعض المشكلات مع الشريك، عليك اللجوء إلى المقرّبين كونهم مرّوا بتجارب مماثلة.



حظك اليوم برج الحمل على الصعيد الصحي

اضطرابات وتشنجات في المعدة وصداع شبه يومي، سارع إلى استشارة الطبيب



حظك اليوم الخميس 21/11/2019 برج الجوزاء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:



حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

يفتح أمامك هذا اليوم آفاقًا واسعة، إنما عليك التحفظ إزاء أي جديد، وترغب جدًا في تحسين وضعك المهني.



حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

معالجة الهادئة خلافك مع الشريك أفضل طريقة، ونتيجتها عودة المياه إلى مجاريها.



حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد الصحي

يستحسن توفير جهدك للقيام بالعمل المطلوب منك، وعدم التفريط فيه لأعمال سطحية





حظك اليوم الخميس 21/11/2019 برج السرطان على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:



حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

لا تتردّد في التعبير عن وجهة نظرك مهما كلفك ذلك، وفي النهاية لا بد من أن تتوضح الصورة فتنال حقك.



حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

يحذرك هذا اليوم من بعض التراجع في حياتك العاطفية، ويشير إلى الضرورة الانتباه إلى كل كلمة تقولها.



حظك اليوم برج السرطان على الصعيد الصحي

الرشاقة التي تتمتع بها تريحك نفسيًا وتساعدك على القيام بكل ما تريد إنجازه براحة



حظك اليوم الخميس 21/11/2019 برج الأسد على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:



حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

يتيح لك هذا اليوم فرصًا استثنائية، ويشير الى حدث مهم يحصل، وتتعزّز علاقاتك على كافة الاصعدة من مشاريع سفر وتنقلات وتواصل مع الآخرين .



حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

عامل الثقة مهم جدًا لتحقيق التقدم لك ولشريك، ما عدا ذلك يبقى من دون جدوى ولن تصل إلى النتائج المرجوة.



حظك اليوم برج الأسد على الصعيد الصحي

إذا كانت صحتك بخير تكون بخير فحاول المحافظة عليها جيدًا من خلال القيام بالتمارين الرياضية



حظك اليوم الخميس 21/11/2019 برج العذراء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:



حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

إذا أردت الإعلان عن مشروع أو السير به أو عقد المواعيد، فافعل ذلك إذ إنّك تشرق بجاذبية .



حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

يعدك هذا اليوم بأجمل الأوقات العاطفية الجميلة، بفترات من المتعة والتسلية مع الشريك.



حظك اليوم برج العذراء على الصعيد الصحي

أنت مفعم نشاط وحيوية، والفضل في ذلك كثرة التمارين الرياضية التي تمارسها.



حظك اليوم الخميس 21/11/2019 برج الميزان على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:



حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

عليك القيام بأعمال متأخرة، فحاول أن توفق بين القديم والجديد لئلا تقع ضحية التراكم في العمل.



حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

حاول أن تستعيد بعضًا من حنانك المعهود، فهذا مطلوب بشدة في المرحلة المقبلة لإبقاء العلاقة كما ترغب.



حظك اليوم برج الميزان على الصعيد الصحي

خفف من شرب القهوة والمنبهات، وأكثر من شرب العصير الغني بالفيتامينات



حظك اليوم الخميس 21/11/2019 برج العقرب على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:



حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

تجد المساعدة المطلوبة من شخص يفاجئك بقدراته، فحاول الاستفادة من الدرس من أجل مستقبل أفضل.



حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

حاول أحدهم تفشيل علاقتك بالشريك، لكنّه لن ينجح في مبتغاه ولا سيما أنك تعرف مكانتك لدى الشريك.



حظك اليوم برج العقرب على الصعيد الصحي

عليك التأني عند إنقاص وزنك واستشارة الطبيب أو مطالعة المجلات الخاصة بعمل حمية





حظك اليوم الخميس 21/11/2019 برج القوس على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:



حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

عليك استغلال الأجواء الايجابية في العمل الى أقصى الحدود، وخصوصًا أن الفترة المقبلة قد تشهد ركودًا وعدم استقرار.



حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

يبشرك هذا اليوم بفترة جيدة من الحياة العاطفية، وتعد الشريك بمشاريع كبيرة تنفذها.



حظك اليوم برج القوس على الصعيد الصحي

راع ظروفك الصحّية لأن طاقتك ضعيفة ومناعتك خفيفة، ومع الوقت يتحسن الوضع



حظك اليوم الخميس 21/11/2019 برج الجدي على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:



حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني

تستعيد قوتك ومركزك في عملك وتثبت وجودك وتتخطّى معظم الحواجز والقيود.



حظك اليوم برج الجدي على الصعيد العاطفي

تسمح لك الظروف بتحديد خياراتك العاطفية وإعادة النظر في بعض الاتجاهات، يطمئن قلبك لجهة الشريك.



حظك اليوم برج الجدي على الصعيد الصحي

لا تحاول أن تضحك على نفسك حين توهم الجميع أنك تتبع حمية، بينما أنت في الخفاء لا تترك أي وجبة تفلت منك



حظك اليوم الخميس 21/11/2019 برج الدلو على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:



حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

حاول أن تبحث عن الأسباب الحقيقية لتأجيل التسويات، ولا تورط نفسك في مشاريع قد تكون مخيبة للآمال.



حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

قد تثير الحساسيات مع الشريك أو تتهمه بالبرودة وعدم التعاطف والتعاضد مع قضيّتك.



حظك اليوم برج الدلو على الصعيد الصحي

لا تحاول أن تتناول الأطعمة الممنوعة عليك بالخفاء، فأنت تؤذي نفسك وتخون من يحبونك



حظك اليوم الخميس 21/11/2019 برج الحوت على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:



حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

تتخطى بعض المشاريع المطروحة أو تعدّلها، وربما تستاء من مشكلة لها علاقة بممتلكات أو أوضاع عائلية.



حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

تبادل الأفكار مع الشريك يكون مفيدًا، وهذا يمنع أيّ تأويلات مستقبلية في العلاقة بينكما.



حظك اليوم برج الحوت على الصعيد الصحي

مهما حاولت أن تكون نحيفًا ورشيقًا، فإنك لن تحقق ذلك ما لم تنتبه لنوعية طعامك والقيام ببعض التمارين الرياضية