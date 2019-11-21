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فن

ردود واسعة من رواد السوشيال ميديا على مهرجان القاهرة السينمائي

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 03:48 ص
مهرجان القاهرة السينمائي
مهرجان القاهرة السينمائي
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #مهرجان_القاهرة _ السينمائي

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :
‏حد يخطف قلب حد كدا 💛💛💛❤️❤️❤️
‎#مهرجان_القاهره_السينمايي

‏‎#مهرجان_القاهره_السينمايي
زعلانين ان صابرين خلعت الحجاب 😃
اهي سما المصري لبسته اهي افرحووو بقا 😃😂

‏هنا زاهد اطلالتها جميلة في : ‎#مهرجان_القاهرة_السينمائي.

‏رانيا يوسف 😂😂🤭‎#مهرجان_القاهره_السينمايي

‏حلا شيحة 😍😍😍
‎#مهرجان_القاهرة_السينمائي

‏لحد دلوقت دينا أحلي طلة بالنسبة لي
‎#مهرجان_القاهرة_السينمائي
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