ردود واسعة من رواد السوشيال ميديا على مهرجان القاهرة السينمائي

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #مهرجان_القاهرة _ السينمائي
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :
حد يخطف قلب حد كدا 💛💛💛❤️❤️❤️
#مهرجان_القاهره_السينمايي
#مهرجان_القاهره_السينمايي
زعلانين ان صابرين خلعت الحجاب 😃
اهي سما المصري لبسته اهي افرحووو بقا 😃😂
هنا زاهد اطلالتها جميلة في : #مهرجان_القاهرة_السينمائي.
رانيا يوسف 😂😂🤭#مهرجان_القاهره_السينمايي
حلا شيحة 😍😍😍
#مهرجان_القاهرة_السينمائي
لحد دلوقت دينا أحلي طلة بالنسبة لي
#مهرجان_القاهرة_السينمائي
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :
حد يخطف قلب حد كدا 💛💛💛❤️❤️❤️
#مهرجان_القاهره_السينمايي
#مهرجان_القاهره_السينمايي
زعلانين ان صابرين خلعت الحجاب 😃
اهي سما المصري لبسته اهي افرحووو بقا 😃😂
هنا زاهد اطلالتها جميلة في : #مهرجان_القاهرة_السينمائي.
رانيا يوسف 😂😂🤭#مهرجان_القاهره_السينمايي
حلا شيحة 😍😍😍
#مهرجان_القاهرة_السينمائي
لحد دلوقت دينا أحلي طلة بالنسبة لي
#مهرجان_القاهرة_السينمائي