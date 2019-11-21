إجراءات عزل ترامب.. مسئولة بوزارة الدفاع تورط الرئيس الأمريكي

شهدت مسئولة بوزارة الدفاع الأمريكية على معرفة المسئولين الأوكرانيين بالقضايا المتعلقة بتقديم المساعدات الأمنية الأمريكية، في يوليو الماضي، الأمر الذي يورط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل كبير.



قالت لورا كوبر، نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي الخاص بروسيا وأوكرانيا، إن موظفيها تلقوا رسائل إلكترونية في 25 يوليو الماضي، من وزارة الخارخية تفيد بأن السفارة الأوكرانية ولجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب يسألان عن المساعدات الأمنية"، وذلك أمام لجنة التحقيق المعنية بإجراءات عزل ترامب من منصبه.



يذكر أن 25 يوليو الماضي، هو التاريخ الذي أجرى فيه ترامب اتصالا هاتفيا بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والذي اتهم بسببها ترامب بمحاولة الضغط على نظيره الأوكراني للتحقيق مع منافسه في الانتخابات المقبلة، جو بايدن، ونجله، في مقابل مزيد من المساعدات الأمنية.



كما شهدت كوبر أيضا على إجراء موظفيها اجتماعات في أغسطس الماضي، مع ممثلين من الحكومة الأوكرانية، حيث تم تداول موضوع المساعدات الأمنية آنذاك.



يمكن أن يكون كشف كوبر للمراسلات الجديدة بمثابة ضربة لخط الدفاع الرئيسي للحزب الجمهوري، وهو أن القيود على المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا قد تم رفعها مؤخرا، وأن الأوكرانيين لم يكونوا على دراية بأمر تجميد التمويل في بداية الأمر، وهو اعتراف كافي ليكون هناك مقابل مؤكد نظير عودة هذه المساعدات.