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رياضة

5 أرقام قياسية .. حصاد نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاما

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 05:46 ص
المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي
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ريهام بكير

تواصلت الإثارة ووصل الحماس ذروته في لقائي نصف نهائي النسخة الثالثة لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما التي إنطلقت في ضيافة مصر في الثامن من نوفمبر الجاري وتختتم الجمعة بلقائي المركز الثالث والنهائي.

في المواجهة الأولى التي شهدها ملعب القاهرة الدولي وأدارها الدولي الجزائري لحلو إبراهيم تغلب منتخب كوت ديفوار على غانا بفارق ركلات الترجيح (3 – 2) بعد نهاية الشوطين الأصليين والإضافيين بالتعادل بهدفين لمثلهما.

على نفس الملعب حقق منتخب مصر الأولمبي أكبر فوز في البطولة بتفوقه على جنوب أفريقيا (3 – 0) في القمة التي أدارها الدولي السنغالي داودا جويي.

الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم يستعرض أبرز ظواهر وأرقام نصف النهائي على النحو التالي:

- 7 أهداف استقبلتها الشباك خلال لقائي نصف النهائي وهو رقم قياسي جديد حطم الرقم المسجل في النسخة الأولى والبالغ 6 أهداف ، علمًا بأن الرقم الأخير يزيد بمقدار الضعف عما شهده نفس الدور في النسخة السنغالية 2015.

- تأهل منتخب كوت ديفوار لنهائي البطولة بفارق ركلات الترجيح على حساب غانا وهي المرة الثانية التي تحسم فيها احدى مباريات البطولة بهذه الركلات بعد تغلب جنوب أفريقيا على السنغال (3 – 1) في لقاء المركز الثالث بالبطولة السابقة بعد تعادلهما سلبيًا.

- بسباعية نصف النهائي وصل عدد أهداف البطولة حتى الآن إلى 28 هدفًا وباتت في حاجة لـ 7 أهداف أخرى لمعادلة رقم النسخة الأولى الذي وصلت إلى 35 هدفًا و8 للوصول لرقم النسخة الثانية البالغ 36 هدفًا.

- حافظ مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر على صدارة هدافي البطولة برصيد 4 أهداف وبفارق هدفين عن 6 لاعبين وهم زميليه رمضان صبحي وعبد الرحمن مجدي والثنائي الغاني ياو يبواه وأوسو كوابينا والإيفواري يوسف داو وجميعهم يملك فرصة في المنافسة بخلاف الكاميروني فرانك إيفينا الذي فقد الفرصة في زيادة غلته بعد خروج بلاده من الدور الأول.

- تمكن الثنائي عبد الرحمن مجدي جناح منتخب مصر ويوسف داو مهاجم كوت ديفوار من تسجيل ثنائية في نصف النهائي وانضما لثنائي آخر حقق نفس الإنجاز في مرحلة المجموعات وهما المصري مصطفى محمد والغاني أوسو كوابينا.
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