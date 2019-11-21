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مرأة

فوائد خيالية.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفيشار

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 07:16 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
نصح الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية العلاجية، بأهمية تناول الفيشار لاحتوائه على فوائد عديدة لجسم وهى:

1- تناول الفيشار يحفز خلايا المخ على إنتاج مادة السيروتونين المسئولة عن الحفاظ على التوازن العضوي و النفسي للإنسان التي تعد من أهم الموصلات العصبية اللازمة لتنبيه خلايا المخ وزيادة اليقظة دون حدوث أي ارتفاع في ضغط الدم او زيادة دقات القلب.

2- يتفوق الفيشار في هذا المجال على الكافيين الموجود في القهوة ومادة السيروتونين مسئولة ايضا عن توليد الشعور بالبهجة و السرور و الاقبال على الحياة.

3- الفيشار يحتوي على المجموعة المتكاملة من فيتامين "ب "لمركب وهي من أهم العناصر الغذائية لسلامة الموصلات العصبية في المخ والجهاز العصبي في كل الجسم.

4- الفيشار يحتوي أيضا على كمية من البروتين والأحماض الأمينية اللازمة لتجدد الخلايا الداخلية لجسم الإنسان وخاصة خلايا المخ، بالإضافة إلى فيتامينات أ و ك اللازمة لصحة وسلامة الإنسان.
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