فوائد خيالية.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفيشار

نصح الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية العلاجية، بأهمية تناول الفيشار لاحتوائه على فوائد عديدة لجسم وهى:



1- تناول الفيشار يحفز خلايا المخ على إنتاج مادة السيروتونين المسئولة عن الحفاظ على التوازن العضوي و النفسي للإنسان التي تعد من أهم الموصلات العصبية اللازمة لتنبيه خلايا المخ وزيادة اليقظة دون حدوث أي ارتفاع في ضغط الدم او زيادة دقات القلب.



2- يتفوق الفيشار في هذا المجال على الكافيين الموجود في القهوة ومادة السيروتونين مسئولة ايضا عن توليد الشعور بالبهجة و السرور و الاقبال على الحياة.



3- الفيشار يحتوي على المجموعة المتكاملة من فيتامين "ب "لمركب وهي من أهم العناصر الغذائية لسلامة الموصلات العصبية في المخ والجهاز العصبي في كل الجسم.



4- الفيشار يحتوي أيضا على كمية من البروتين والأحماض الأمينية اللازمة لتجدد الخلايا الداخلية لجسم الإنسان وخاصة خلايا المخ، بالإضافة إلى فيتامينات أ و ك اللازمة لصحة وسلامة الإنسان.