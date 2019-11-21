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أخبار العالم

الخارجية الأمريكية توافق على بيع 36 مروحية أباتشي للمغرب

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 04:20 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت الخارجية الأمريكية عن صفقة لبيع 36 مروحية حربية من نوع "أباتشي" ومعدات مرافقة لها إلى المغرب، ضمن صفقة بقيمة 4.25 مليار دولار.

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي، التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، إن الصفقة ستمكن المغرب من: "التصدي للتحديات الراهنة والمستقبلية" بفعالية أكبر، كما أنها "سترفع مستوى تعاونها مع القوات الأمريكية وغيرها من القوات المتحالفة"، وفق ما نقلته وكالة تاس الروسية.

وأشارت الوكالة إلى أن المغرب سيستطيع دمج مروحيات "أباتشي" في تشكيل قواته الجوية بسهولة، مضيفة أن تعزيز القدرات الدفاعية للمغرب كأحد الحلفاء الرئيسين للولايات المتحدة، من خلال هذه الصفقة، سيعزز الأمن القومي الأمريكي أيضا.

وتنتظر هذه الصفقة موافقة الكونجرس الأمريكي من أجل إتمامها، حيث تعد صفقة قوية لتزويد الجيش المغربي بعدد كبير من هذه المروحيات الحربية.
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