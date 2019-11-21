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أخبار العالم

مظاهرات ليلية في الجزائر رفضا للانتخابات الرئاسية

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 04:44 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
شهدت العديد من مدن الجزائر، مظاهرات ليلية، رافضة للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل، بسبب اعتبار جميع المرشحين من رجال النظام السابق.

وعبر المشاركون عن رفضهم وسخطهم من أداء وسائل الإعلام في البلاد، وانحيازها لتغطية الحملات الانتخابية في مقابل تجاهل الحراك في الشارع، وسط توقعات بامتداد رقعة الاحتجاج.

وحاولت قوات الأمن الجزائرية وفق ما نقلته فضائية العربية السعودية وقف تجمعات المحتجين، ومنع تجمعهم في الساحات العامة، إلا أنها انسحبت عقب ذلك خوفا من وقوع احتكاك مباشر مع المتظاهرين قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية.

وانطلقت الحملات الرئاسية للمرشحين بداية الأسبوع الجاري، وسط إضطراب الأجواء في البلاد، بسبب رفض انعقاد هذه الانتخابات من قبل الشباب المشارك في التظاهرات التي أطاحت بحكم عبد العزيز بوتفليقة، الرئيس الجزائري السابق.

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