ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ديانا كرزون تتألق في لاس فيجاس وسط 3 آلاف مشاهد

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 06:01 ص
ديانا كرزون
ديانا كرزون
Advertisements
شروق ابراهيم
تألقت الفنانة الأردنية ديانا كرزون بأولى حفلاتها التي أقيمت في ولاية نيفادا " فندق باريس لاس فيجاس " بالولايات المتحدة الأمريكية، وسط حضور الكبير للجاليات العربية.

وأطلت ديانا كرزون على جمهورها برفقة منظم الحفل ربيع رضا لتبدأ بتقديم برنامجها الفني.

واختتمت الليلة بوقوف أكثر من 3000 من الجمهور الكبير مصفقا لديانا كرزون على الأداء المتميز بعد ان قدمت أجمل الأغنيات الطربية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ديانا كرزون تتألق على انستجرام بفستان أسود فى أبيض.. صور

هاني شاكر يصل الولايات المتحدة الامريكية ويستعد لإحياء حفلين أحدهما مع ديانا كرازون..صور

هاني شاكر يصل أمريكا لإحياء حفلين للجالية العربية.. صور

شاهد.. أمير الغناء يتألق في أولى حفلاته بأمريكا وسط 5 آلاف عربي

هانى شاكر يختتم جولته في أمريكا.. صور

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة لـ المنتخب الأوليمبي قبل مواجهة كوت ديفوار: الكأس يا أبطال

صالح جمعة يحتفل بقرب عودة مباريات الأهلي بالدوري الممتاز

هل يستأنس الموتى ببعضهم .. الإفتاء تكشف عن فعل أهل القبور للمتوفى الجديد | فيديو

بين الجراءة و الغرابة والأناقة.. 7 فساتين حديث السوشيال ميديا أبرزها لـ رانيا يوسف وهنا الزاهد

تعرف على 3 غرائب خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

خدي قلبي.. الجمهور يتغزل في هنا الزاهد بعد إطلالتها بالقاهرة السينمائي

AdvertisementS

شيما الحاج تثير الجدل في أول ظهور لها بعد خروجها من السجن .. صور

اخبار الفن .. طرد سما المصري من القاهرة السينمائي .. أول ظهور لزوجة حسين فهمي .. سر غياب عادل إمام

انتقادات حادة .. سما المصري تتعرض لهجوم عنيف بسبب الطرحة والفستان الجريء

أفعى الكوبرا العربية تغدر بمدربها وتفتك بذراعه أمام الجمهور بالسعودية.. صور

أنا مركز في البطولة .. عبدالرحمن مجدي يوجه رسالة اعتذار لـ جماهير الأهلي

هل انتهى ملك اليمين في الإسلام .. الإفتاء توضح حكم من يعاشر خادمته على أنها من العبيد .. فيديو

الهارب محمد علي يعترف بتمويله من الجماعات الإرهابية

15 فائدة لتناول الموز الأسود

ابتعدن عن العري | نجمات تميزن بإطلالاتهن المحتشمة أبرزهن لقاء الخميسى و هبة مجدى

هنا الزاهد وأيتن عامر.. فساتين النجمات تكشف فقدان الوزن.. من الأكثر رشاقة؟

بالأحمر الناري وحذاء غريب .. زوجة خالد سليم تخطف الأنظار

بين الجراءة و الغرابة والأناقة.. 7 فساتين حديث السوشيال ميديا أبرزها لـ رانيا يوسف وهنا الزاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى.. شاهد إطلالات زوجات النجوم في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

بعد خسارة وزنها.. أيتن عامر تحتفل بعيد ميلادها بفستان أنيق

أفعى الكوبرا العربية تغدر بمدربها وتفتك بذراعه أمام الجمهور بالسعودية.. صور