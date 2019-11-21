ديانا كرزون تتألق في لاس فيجاس وسط 3 آلاف مشاهد

تألقت الفنانة الأردنية ديانا كرزون بأولى حفلاتها التي أقيمت في ولاية نيفادا " فندق باريس لاس فيجاس " بالولايات المتحدة الأمريكية، وسط حضور الكبير للجاليات العربية.



وأطلت ديانا كرزون على جمهورها برفقة منظم الحفل ربيع رضا لتبدأ بتقديم برنامجها الفني.



واختتمت الليلة بوقوف أكثر من 3000 من الجمهور الكبير مصفقا لديانا كرزون على الأداء المتميز بعد ان قدمت أجمل الأغنيات الطربية.