نقابة الإعلاميين تتعاقد مع كيانات طبية لخدمة أعضائها.. طارق سعدة: النظام العلاجي يكتفى بإظهار بطاقة العضوية.. والعلاج الطبيعي وجراحة القلب والتحاليل أبرز الخدمات

نقابة الإعلاميين تتعاقد مع كيانات طبية لخدمة أعضائها

التعاقد مع أحد المعامل على مستوى الجمهورية بخصم 65%

اتفاق مع إحدى المؤسسات الطبية الكبيرة في مجال علاج وجراحة القلب والعيون

ونقيب الإعلاميين يؤكد تعاقدنا مع كبرى المستشفيات لتقديم خدمات علاجية متميزة

مستشفيات

معامل طبية

علاج طبيعي

علاج وجراحة القلب والعيون

أعلن الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، عن حزمة من الخدمات التي تحرص النقابة على تقديمها للزملاء، مؤكدا تعاقدها على الكثير من الخدمات والتي تشمل العديد من المجالات.واعتمد مجلس نقابة الإعلاميين مؤخرًا ، برئاسة الدكتور طارق سعدة، النظام العلاجي الجديد لأعضاء النقابة بالتعاقد مع كبرى المستشفيات التي تقدم خدمات علاجية متميزة على مستوى الجمهورية.وأكدت النقابة أن النظام العلاجي الجديد يتميز بالسهولة واليسر، ويكتفى بإظهار بطاقة عضوية النقابة لدى المستشفيات ولا يتحمل عضو النقابة أي نفقات مالية.كشف طارق سعدة في مطلع أكتوبر الماضي، أنه تم التعاقد مع أحد المعامل على مستوى الجمهورية فى 27 محافظة أى حوالى مائتى فرع له وبخصم من 65% إلى 70% على جميع أنواع التحاليل، وقال: "ويكون التعامل مع المعمل ببطاقة العضوية فقط دون خطاب تحويل من أى طبيب ودون دفع أى رسوم مادية نظير الاشتراك الطبى أو خلافه، وذلك تيسيرا على الزملاء فى الوقت والإجراءات والأعباء المالية".وأوضح أن النظام التعاقدى يشمل العضو والأبناء والزوج / الزوجة والأب والأم للعضو وبنفس الخصم ونفس طريقة التعامل والإجراءات، مشيرا إلى أن التعاقد سيشمل أيضا استفادة الحاصلين على تصاريح مزاولة المهنة بنفس الخدمة ونفس الخصم ونفس الإجراءات.وقال: "كما يشمل النظام التعاقدى الموظفين الإداريين العاملين بالنقابة، وبنفس الصيغة التعاقدية السابقة، كما تم التعاقد مع معامل حوالى 120 فرعا على مستوى جمهورية مصر العربية، وبهذا يكون لدينا 320 فرعا وجار التعاقد مع أحد المعامل الخاصة بالتحليل والأشعة 200 فرع على مستوى الجمهورية ليصبح العدد 520 فرعا".كما أعلن الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، في منتصف شهر أكتوبر الماضي، عن تعاقد النقابة مع إحدى الشركات لإدارة المنشآت الطبية، وذلك تيسيرا على أعضائها فى تقديم خدمة طبية متميزة، مشيرا إلى أن التعامل سيكون من خلال بطاقة العضوية أو تصريح مزاولة المهنة.وقال طارق سعدة فى تصريحات له، إن الخصم يصل إلى 80% على الكشوفات والجلسات، مشيرا إلى وصول عدد المراكز الطبية التى تعاقدت عليها النقابة لخدمة الزملاء إلى 6 مراكز للعلاج الطبيعى.قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن النقابة بصدد تقديم خدمات طبية جديدة للأعضاء، ضمن مجموعة من الخدمات التي تسعى النقابة تقديمها لأعضائها.وأضاف الدكتور طارق سعدة، في تصريحات، أن النقابة على وشك الانتهاء من إبرام اتفاق مع إحدى المؤسسات الطبية الكبيرة، خاصة في مجال علاج وجراحة القلب والعيون ليقدم خدماته الطبية للأعضاء، ذلك بالإضافة إلى توفير فريق طبي شامل يجوب المحافظات من أجل الكشف على الأعضاء في أماكن عملهم خاصة مباني التليفزيون في الأقاليم.وتابع نقيب الإعلاميين: "سنعلن عن تفاصيل الاتفاق بالكامل حين الانتهاء منه"، موضحًا أن النقابة تحاول قدر الإمكان تقديم أفضل الخدمات لأعضائها، وذلك من خلال توفيرها بالمجان أو بخصومات تصل لـ70% على أقصى تقدير.