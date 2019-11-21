محمود حمدي يكشف سر رحيله عن الزمالك

كشف محمود حمدي حارس مرمى فريق مصر المقاصة عن سر رحيله عن فريق الزمالك وانضمامه لـ فريق وادي دجلة قبل انضمامه لفريقه الحالي.



وأكد محمود حمدي في تصريحات لقناة " اون سبورت " ان كان من الصعب أن يشارك مع الفريق في ظل وجود أحمد الشناوي , محمد أبو جبل و محمودعبد الرحيم جنش مشددا ان مدرب الفريق اخبره وقتها بصعوبة مشاركته بشكل اساسي



وأضاف محمود حمدي أنه فضل وقته الرحيل عن الفريق من أجل المشاركة بشكل أساسي ومنتظم بالإضافة لرغبته في العودة لـ بيته مرة اخرى وهو الزمالك



وتابع أن أفضل فتراته كانت خلال قيادة ايهاب جلال لـ فريق المقاصة مشددا انه مدرب جيد حيث كان يشارك الفريق وقتها في بطولة الدوري والكأس والكونفدرالية